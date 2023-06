China Suárez habló a fondo de las críticas que recibe por sus romances: "A los hombres se los aplaude"

A dos meses y medio de separarse de Rusherking y luego de ser vista en Uruguay con Lauty Gram, China Suárez reflexionó sobre el peso de la mirada ajena en la vida de terceros y, obviamente, se puso como ejemplo por el modo en el que se opina de ella y de sus relaciones amorosas.

"¿Por qué será que los medios no pueden ver a una mujer sola y feliz, disfrutando de la vida y haciendo lo que quiere?", le preguntó un usuario de Instagram.

Con contundencia, la actriz y cantante respondió: "No son los medios en general. Son las personas. Lo que nos enseñaron. A un hombre siempre se lo aplaude. A una mujer se la señala y castiga. Siempre".

"No sé por qué tienen la fantasía de que los hijos conocen a cada hombre. Si los presenté en algún momento fue porque creí que era un vínculo importante". G-plus

CHINA SUÁREZ AHONDÓ SOBRE LOS PREJUICIOS

Interactiva con sus seguidores, China Suárez siguió leyendo y contestando consultas de sus seguidores.

"Me hago cargo de tus hijos", le escribieron, en alusión a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

Ante la recurrencia del comentario, la actriz fue clarísima en su devolución. "Mis hijos tienen padres que ocupan el rol de padres. No necesitan padrastro. Ese es otro prejuicio. 'Ay, no salí de ahí, no te vas a hacer cargo de 3 hijos'".

"¿Le presentarías un nuevo novio a tus hijos?", le retrucaron a la China, tras concluir su noviazgo con Rusherking, cantante quien se había integrado amorosamente a su familia.

Contestataria, la actriz y cantante expresó: "No. No sé por qué tienen esa fantasía de que los hijos conocen a cada hombre de las mujeres. Si los presenté en algún momento fue porque así lo sentí y porque creí que era un vínculo importante".