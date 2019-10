La China Suárez compartió una foto de su infancia y mostró su gran parecido con Rufina: "Mini me"

La China Suárez (27) se puso nostálgica y a través de su cuenta de Instagram compartió una foto de su infancia, cuando todavía no había iniciado su carrera artística. Sin embargo, una vez más, sus seguidores no salieron de su sorpresa al ver las similitudes que tiene con Rufina (6), su hija mayor. ¡Igualitas!

“Mini me”, escribió la China en la red social, junto a una foto en la que aparece súper sonriente, con un corte de pelo muy parecido al que tiene su hija, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Amigas famosas como Mercedes Funes, Nancy Dupláa, Malena Sánchez y Virginia Innocenti dejaron sus comentarios en la publicación, enternecidas por la foto de la actriz que interpreta a la Polaca en Argentina, tierra de amor y venganza.

La China había contado la gran sensibilidad de su hija y cómo una escena del culebrón que ella protagoniza terminó afectándola: "El programa se los hice ver una vez. Cometí el error de que Rufina me preguntara y la dejé ver, pero justo era el capítulo en el que yo saltaba de un puente. Rufina me miró y me dijo '¿por qué saltaste, mamá?'. Y yo le dije 'Rufi, es una doble'. Y ella me decía 'no me mientas'. Tuve que mandar un mensaje al grupo de chat que tengo con mis compañeras para que le expliquen. Todos les mandaban 'Rufi, es de mentira'. Se quedó con una angustia. No es un programa para que ella lo vea", reveló.