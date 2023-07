Celina Rucci criticó la demora en diagnosticar la leucemia en la Argentina

Celina Rucci, quien padeció leucemia, usó la red social Twitter para quejarse por la demora en los diagnósticos de esa enfermedad en la Argentina.

Más sobre este tema Conmovedor encuentro entre Celina Rucci y Lío Pecoraro: ambos vienen de superar la leucemia

"En Argentina demoran mucho tiempo en dar el diagnóstico de una leucemia, a mí en EEUU en el mismo día me lo diagnosticaron y me internaron para comenzar con el tratamiento. ¿Falta tecnología en los laboratorios?", escribió Rucci.

Más sobre este tema Fuerte repudio en redes a las informaciones sobre la salud de Wanda Nara: "Un espanto"

En 2021, Celina contó que en 2020 le habían diagnosticado leucemia y que por entonces se encontraba en pleno tratamiento de quimioterapia y en recuperación.

CELINA RUCCI CONTÓ CÓMO ATRAVESÓ LA LEUCEMIA

En mayo de 2021, Celina Rucci compartió en sus redes sociales un mensaje especial a un año de haber sido diagnosticada con leucemia. La vedette contó cómo fueron sus días desde que supo de la enfermedad e hizo un análisis de cuánto la cambió pasar por esa dura experiencia de vida.

“Hoy es un día muy especial para mí y para todos mis seres amados. Hace un año, mi vida cambió completamente. Me diagnosticaban Leucemia y me internaban de urgencia corriendo peligro de no saber si podría volver a salir y ver a mi familia, amigos, trabajar o simplemente vivir”, expresó en su cuenta oficial de Instagram.

Luego, la actriz continuó: “Me aferré tanto a mis convicciones, que lo encaré como si fuera una prueba más que te da este gran aprendizaje que es vivir. Tuve miedo, pero lo combatí con risas y humor, tuve ansiedad, cómo todos por no saber si había un futuro, pero me propuse vivir cada día como único e inigualable. Descubrí que me emocionaban tantas cosas simples y cotidianas que antes quizás no reparaba en ellas”.