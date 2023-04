Celeste Cid contó por primera vez que hizo una denuncia por acoso y cuestionó a la Justicia: "Cinco veces tuve que declarar"

Celeste Cid opinó de la denuncia a Jey Mammon de Lucas Benvenuto, quien lo acusó de abuso sexual a sus 14 años, y contó por primera vez en los medios que acudió a la Justicia para denunciar a una persona de acoso virtual y que el proceso legal fue incómodo por la cantidad de veces que la hicieron declarar los hechos.

"¿Te puedo pedir una opinión al respecto de la denuncia contra Jey Mammon? Es un caso que impactó", le preguntó le notero Santiago Riva Roy para Socios del Espectáculo, al coincidir con la actriz en la función de prensa de la obra Votemos.

Con responsabilidad, Cid respondió cautelosa: "Por supuesto, temas así impactan, independientemente de si es una persona conocida o no".

"Me es muy difícil opinar de algo que es tan sensible. Ante eso, sí me parece que está bueno oír a la persona que, en principio, es víctima de una situación. Darle oído a eso me parece lo primero. Y hay ámbitos para hacerlo. La Justicia es un ámbito", continuó Celeste.

"Hice una denuncia por una especie de acoso que tuve de una persona por redes, por muchos años. Y cinco veces tuve que declarar". G-plus

Atento a sus palabras, el cronista repreguntó: "¿Por qué prescriben? ¿Habría que presentar un proyecto que lo modifique? Porque las víctimas hablan cuando pueden y los lapsos son muy tiranos para denunciar".

Crítica con la Justicia, Cid contestó: "Tenemos leyes que, si bien se van modificando pequeñas cosas, son patriarcales y basadas en un modelo de sociedad que ya no queremos".

CELESTE CID DENUNCIÓ A UNA PERSONA POR ACOSARLA EN LAS REDES SOCIALES

Empatizando con las víctimas, Cid contó: "A mí me pasó hace un par de meses. No lo conté mucho porque no es tan importante. Hice una denuncia por una especie de acoso que tuve de una persona por redes, por muchos años. A esta persona nunca la vi personalmente".

"No tienen que ser cinco veces. Tiene que ser una vez y después indagar, desglosar. Pero hay algo que está funcionando mal". G-plus

"Pero me pasó que a la quinta vez que tuve que contar la denuncia, y mi caso no era un caso importante, de un acoso violento, sí intenso, y me pasó de pensar 'si a mí que es algo que no me toque ninguna fibra demasiado íntima y sensible, me cuesta tener que reforzar cinco veces una denuncia. Una persona que pasó por un lugar de mucho dolor, como ese, de abuso o violación…". Está mal diseñado", aseveró.

"No tienen que ser cinco veces. Tiene que ser una vez y después indagar, desglosar. Pero hay algo que está funcionando mal", cuestionó Celeste con contundencia.

"Es volverlo a pasar. No es solo contar. En mi caso, cinco veces. Y se lo dije a la persona (con la que hablaba). Y la persona me dijo que tenía razón. Esto es cuestión de todos los días", finalizó Celeste Cid, apostando por una Justicia más efectiva y empática con los denunciantes.