Cami Homs habló por primera vez de su noviazgo con José Sosa: "Cuando lo vi, no sabía que era futbolista"

En medio de la felicidad que vive a poco de debutar en la pista de Bailando 2023, el programa que conducirá Marcelo Tinelli por América, Camila Homs abrió su corazón y reveló que está en un gran momento sentimental de la mano de José “el Principito” Sosa.

“Está todo viento en popa. Nuestros hijos ya se conocieron y estamos súper bien, muy contentos”, remarcó la expareja de Rodrigo de Paul –con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista- sobre el futbolista que también tiene dos hijos de una relación anterior.

Más sobre este tema Natalie Weber habló del nuevo amor de Camila Homs y le dio un palazo a Rodrigo de Paul

“Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común”, agregó, divertida, en una nota que le dio a Socios del Espectáculo. Y sobre haber comenzado una flamante historia de amor con alguien de la misma profesión que el padre de sus niños, cerró, sincera: “No soy de juzgar para nada”.

Más sobre este tema Camila Homs compartió una foto íntima con José "El Principito" Sosa

LOURDES SÁNCHEZ REVELÓ QUE PROPUSO A CAMI HOMS PARA QUE PARTICIPE EN BAILANDO 2023

En medio de la cuenta regresiva para que Marcelo Tinelli regrese con Bailando 2023 por América, Lourdes Sánchez reveló que sus sugerencias para que dos famosos sean parte del certamen fueron tomados por el Chato Prado.

“Kennys Palacios fue uno de los nombres que le tiré al Chato, como a Cami Homs. Le dije ‘estaría bueno que la llamen’, y sé que al otro día la llamó. A mí me gusta aportar, estoy hace muchos años al lado del mejor productor de la televisión argentina. Me gusta opinar y tirar datos, aprendí mucho”, comenzó diciendo Lourdes en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Por otro lado, la pareja de Chato, con quien tiene a su hijo Valentín, habló de su participación en el ciclo: “Mi interés no está puesto en ganar el certamen, mi objetivo es bailar. Me pasa mucho que me enojo con ‘Lourdes, la bailarina’ porque muchos años me lastimé el cuerpo, tengo lesiones”.

"KENNYS PALACIOS FUE UNO DE LOS NOMBRES QUE LE TIRÉ AL CHATO, COMO A CAMI HOMS. LE DIJE ‘ESTARÍA BUENO QUE LA LLAMEN’, Y SÉ QUE AL OTRO DÍA LA LLAMÓ. A MÍ ME GUSTA APORTAR, ESTOY HACE MUCHOS AÑOS AL LADO DEL MEJOR PRODUCTOR DE LA TELEVISIÓN ARGENTINA". G-plus

A veces digo que no quiero bailar más y me pasó este año que después del carnaval de Corrientes dije ‘esto es lo que yo soy’.y no hay nada que me dé más placer que esa pista”, agregó. Y cerró, entre risas: “Pero si me ponen aquadance renuncio”.