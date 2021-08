El cambio de vida de la actriz Alejandra Majluf: se alejó del teatro y ahora es remisera.

En pandemia, la actriz Alejandra Majluf tuvo que buscar otra salida laboral. ¿El motivo? Los actores se vieron imposibilitados de ejercer su profesión por las restricciones que buscaban frenar el avance del covid. Por eso, empezó a trabajar como remisera.

"La vida es un milagro y a veces hay que salir a hacer lo que sea necesario. En este momento salgo a trabajar con mi cochecito, que no me lo dejó mi papá, lo fui a buscar antes de que se lo afanaran... Ahora trabajo haciendo viajes porque no tengo trabajo como actriz, me siento un poco olvidada y dejada de lado pero también pienso que el tiempo de Dios es justo. Este autito ahora me permite trabajar", expresó en Instagram, muy positiva.

Acto seguido, reivindicó su actitud en un contexto tan complicado. "De eso se trata todo, de reinventarse. Con esto de la pandemia estoy aprendiendo y la de los artistas es una de las profesiones más golpeadas. Estábamos empezando a hacer la lectura de un libro para una obra con Esther Goris cuando empezó. Yo estaba además dando talleres y esto nos detuvo un tiempo largo", dijo en diálogo con Teleshow recordando su vida antes del avance del coronavirus.

Más sobre este tema Una famosa banda echó a su baterista por no vacunarse contra el coronavirus La preocupación de Martín Baclini por la salud de su padre: "No se quiere vacunar contra el coronavirus"

Aunque se dedica a manejar su remís, no le dio la espalda a su lado actoral y hoy por hoy disfruta mucho de ponerse en la piel de un personaje que ella misma inventó, "La Chofera".

"Ahora dije, ‘tengo un auto y ganas de hacer cosas, puedo unir todo y reinventarme’ entonces llegó la Chofera y llevo a mis amigos a dónde necesiten. Lo hago solo porque me meto en el personaje que me encantó y lo comparto en las redes que son como era antes la TV”, afirmó, buena onda.

Y se despidió remarcando que ponerse en la piel de La Chofera hace que sus días sean más amables y lúdicos. "Sinel personaje ni me lo imagino. Tengo coche y mi creatividad, que está siempre intacta así que lo combino", sentenció.