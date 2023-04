Brisa Zalazar, la modelo argentina que se postula para Gran Hermano 2023 y detona las redes sociales

Brisa Zalazar ganó su fama y aumentó sus seguidores en Instagram cuando se viralizaron imágenes suyas en el Mundial de Qatar 2022. Ahora, sueña con llegar a la televisión y entre sus objetivos está la próxima edición de Gran Hermano.

En Qatar, cambió su vida: "Hice un video y al subirlo a las redes se viralizó orgánicamente. Los números no paraban de subir. Llegó a tener más de 20.200.000 reproducciones. Una locura. Pasé de tener 20.000 seguidores a 85.000 ese día".

Brisa, que desde chica se metió en el mundo de la estética, se considera multifacética: ama el fútbol y el mundo fitness. El próximo paso será la TV. ¿Gran Hermano o el Bailando? "No descarto la posibilidad de hacer algo diferente, me gustan los desafíos y más cuando son sumamente intensos, todo lo que suceda queda como experiencia en mi vida, no soy mucho de hablar sino más de hacer", se define