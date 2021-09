Barby Silenzi compartió una tierna foto del cumple de su hija con el Polaco en medio del escándalo con su hermana

Barby Silenzi compartió en Instagram una postal del primer cumpleaños y bautismo de Abril, su hija más chiquita con el Polaco, en medio del escándalo con su hermana, Florencia, por no haberla invitado.

La bailarina, mientras atraviesa el duelo por la muerte de su mamá, posteó en su red social un retrato familiar junto al cantante y su nena en su día especial. "Amores", escribió junto al significativo emoji de corazón.

Hace una semana, Flor charló con Fernando Gatti de Ciudad para manifestar su bronca e indignación por no haber sido invitada al festejo de Abril.

Más sobre este tema Barby Silenzi explotó contra el Polaco durante un nota: "¡Es horrible lo que decís!"

"Me pareció una falta de respeto total que mi mamá esté internada muriéndose y ellos estén festejando un cumpleaños que pasó hace tres meses. Lo que pasó es que yo nunca supe que la iban a bautizar, ni mi familia ni yo estábamos al tanto. Sabíamos del festejo del cumple, pero no del bautismo. Y no peleamos, solo que yo no participe del festejó porque mi mamá se está muriendo en terapia intensiva y no tenía nada que festejar", había dicho, enojada.