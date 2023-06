Barby Franco mostró cómo se prepara para tener un segundo bebé con Fernando Burlando

Barby Franco, que se convirtió en mamá de Sarah hace siete meses con Fernando Burlando, tiene intenciones de tener un segundo bebé con el letrado.

Para eso, se hizo chequeos con el objetivo de corroborar que sus ovarios y su útero estén bien. "La casita de Sarah, miren. Estamos chequeando los miomas. El doctor Hamer nos dice que está todo ok. ¿Cómo me decías recién? ¿Está todo ok para un nuevo embarazo?", se la escucha preguntar en el clip que subió desde la consulta, en medio de su ecografía.

Acto seguido, aclaró que no está embarazada, pero deslizó que tiene ganas de agrandar la familia. "Pero ponele, para un nuevo embarazo, la casita estaría okey. Está perfecta, un all inclusive tremendo", cerró, en confianza con su médico.

POR QUÉ BARBY FRANCO VA A CASARSE SOLA

En más de una oportunidad, Barby Franco y Fernando Burlando anunciaron su casamiento, pero luego dieron marcha atrás.

"¿Cuándo te vas a casar? ¿O no lo tenés pensado todavía?", le preguntaron a Barby. "Yo, en algún momento de la vida, me voy a casar con o sin él... El otro día pensaba, ¿me puedo casar sola y hacer alta fiesta?", respondió Barby, contundente.