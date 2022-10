Aseguran que la nueva novia de Nicolás Cabré tiene numerosas denuncias por estafa: "Se la tienen jurada"

Estefi Berardi contó en Mañanísima que Nico Cabré rehízo su vida tras su definitiva ruptura con Laurita Fernández y comenzó una relación con una abogada llamada Anto Natale, y en Socios del espectáculo mostraron que habría varias denuncias en las redes sociales contra ella por estafa.

“Es muy perfil bajo. No le interesa ser famosa. Se conocen desde hace muchos años con Cabré por amigos en común. Hace aproximadamente tres o cuatro meses empezó a hablarle por Instagram, la invitó a cenar y empezaron a verse. Los encuentros fueron muy cuidadosos”, señaló Berardi.

“Hay un perfil que se llama ‘estafados por Anto Natale’. Es una cuenta dedicada a denunciar a la joven”, señalaron por su parte en Socios del espectáculo mientras exhibían los numerosos posteos realizados por los supuestos damnificados.

ASEGURAN QUE LA NOVIA DE NICO CABRÉ ESTAFÓ A DECENAS DE PERSONAS CON LA VENTA DE ROPA EN INTERNET

En el perfil de Instagram, los usuarios colocaron la nota que realizó Ciudad Magazine con los dichos de Berardi y la leyenda: “¿Qué pensará Cabré de las estafas?”. Además, lanzaron una story que señalaba “Cabré, cuando quieras mandanos tu caso por privado”.

A continuación, Lussich y Pallares leyeron algunos mensajes que dejaron algunos de los 1940 usuarios que siguen a la cuenta de Instagram. “Hace más de una semana que tendría que haber llegado mi pedido. Nadie responde los mails ni los mensajes que mandé y además te borran todo. En cualquier momento borran esto también”, decía uno de los mensajes.

“Soy una víctima más de esta mina. Es una vergüenza. Me dejó de contestar. Pagué algo que no tenía en stock el 2 de mayo y no supe más nada. Gracias a otra víctima pude hacer mi denuncia, pero sigo esperando la respuesta que ella no se digna a darme”, leyó Lussich, que concluyó: “Se la tienen jurada en Instagram”.