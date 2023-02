Aseguran que Fede Bal llamó muy enojado a Sofía Aldrey en medio del escándalo: qué le dijo

Fede Bal se separó de Sofía Aldrey en medio de un escándalo signado por las múltiples infidelidades de él que ella habría descubierto gracias a su lavarropas inteligente, con wifi.

Harta de los engaños del actor, Sofía habría sido quien filtró los chats que dejan en evidencia las conversaciones subidas de tono de su ex con un montón de mujeres, cuando aún estaban en pareja.

Mientras sigue creciendo la polémica de los chats que tiene Yanina Latorre en su poder, que involucra también a Estefi Berardi y Claudia Albertario, Fede habría llamado muy enojado a Sofía por haberlo dejado expuesto en los medios.

LA TENSA CONVERSACIÓN DE FEDE BAL CON SOFÍA ALDREY EN PLENO ESCÁNDALO

Juan Etchegoyen contó en Mitre Live cómo habría sido el tenso llamado de Fede a Sofi.

"Fede está devastado con todo esto, súper triste, pero cuando se enteró de lo que había pasado en LAM contactó furioso a su ex para pedirle explicaciones”.

"A Fede le estalla el teléfono y la primera reacción que habría tenido fue contactar a Sofia, como para descargarse por exponer la situación, de hecho me decían esta frase ‘me expusiste de la peor manera’ y ‘me arruinaste’”.

"Fede está teniendo consecuencias y no le dio lo mismo, no la está pasando bien, se equivocó y por eso estaría bueno escucharlo", sentenció Juan, aclarando que quiso ponerse en contacto con él pero que no recibió respuesta de su parte.