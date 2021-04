Antonio Ríos reveló el pedido que le hicieron sus veinte hijos: "Me pidieron que me hiciera una vasectomía"

Contento por la pronta incorporación de un miembro a su clan, Antonio Ríos se refirió a su paternidad y contó cómo es el vínculo con sus 20 hijos. Cuando Verónica Lozano le preguntó cuántos tiene y él respondió 19 pero que pronto agregaría uno más, su declaración llamó la atención y explicó qué había querido decir.

"Es un hijo nuevo, que apareció no hace mucho y ya hemos hablado por teléfono. Tiene 20 años y me voy a hacer responsable. Por ahora, el contacto se limitó a haber entablado una conversación telefónica pero espero conocerlo pronto”, detalló en diálogo con Cortá por Lozano.

"La realidad es que mis hijos me pidieron varias veces que me hiciera la vasectomía y ya está, ya me la hice hace dos años más o menos" G-plus

Además de revelar que ya le contó a sus hijos sobre su hermano, reveló el fuerte pedido que le hicieron. "Sí, hace poco apareció esto y se los comenté. ¡Hay un hijo nuevo...’, lo puse así, por WhatsApp. La realidad es que mis hijos me pidieron varias veces que me hiciera la vasectomía y ya está, ya me la hice hace dos años más o menos”, afirmó.

Y se despidió reivindicando la operación. "Lo recomiendo porque todo sigue funcionando normal. No como uno quisiera, pero sigue funcionando”, sentenció.