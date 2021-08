Ángel de Brito reveló el motivo de la misteriosa ausencia de Cinthia Fernández en LAM: "Se fue a Bariloche con Baclini"

Ángel de Brito sorprendió en LAM al revelar el motivo por el cual Cinthia Fernández no fue al programa, luego de tener asistencia perfecta toda la semana, y puso en escena a su última pareja, Martín Baclini. La panelista viajó a Bariloche, destino en el que, casualmente, se encuentra el empresario.

"Bienvenida Rocío Marengo y Caro Molinari a LAM”, comenzó diciendo el conductor, anunciando a dos famosas, una en reemplazo de Maite Peñoñori, que está de vacaciones en Estados Unidos, y otra ocupando la silla de Cinthia.

Luego Ángel argumentó la ausencia de Fernández: "Hoy no está Cinthia porque se fue a Bariloche con Baclini".

"Para mí está con Baclini. Él ya estaba allá y ella, hace como 20 días me decía 'me quiero ir a Bariloche'. Tenía el viaje para más adelante", agregó Brey. G-plus

Con más información en su poder, Mariana Brey agregó, sugerente: "Sí, para mí está con Baclini. Él ya estaba allá y ella, hace como 20 días me decía 'me quiero ir a Bariloche, me quiero ir a Bariloche'. Tenía el viaje para más adelante".

Dejando entrever que la expareja podría estar compartiendo la estadía en Bariloche, Ángel de Brito concluyó con picardía: "Nunca le gustó la nieve y ahora...".