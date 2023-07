Ángel de Brito fue contundente sobre el desplante que los excompañeros de Jey Mammon le hicieron en los Martín Fierro

Ángel de Brito les contó a sus seguidores de Instagram lo que no se vio de los Martín Fierro 2023, entrega de premios en la que, finalmente, Jey Mammon se hizo presente tras haberse alejado de los medios por la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra.

"¿Lo dejaron intencionalmente solo a Jey sus excompañeros en los Martín Fierro 2023?", le preguntaron los fans de Ángel a través de sus stories de Instagram. Entonces, el conductor de LAM respondió que sí y dio llamativos detalles.

"Sí (lo dejaron solo), fijate que ninguno reposteó las fotos que desesperadamente Jey fue a buscar a la fiesta, Telefe lo hizo ir después de la terna, nunca lo ponchó ni subió al homenaje a Polémica". G-plus

"Sí (lo dejaron solo), fijate que ninguno reposteó las fotos que desesperadamente Jey fue a buscar a la fiesta, Telefe lo hizo ir después de la terna, nunca lo ponchó ni subió al homenaje a Polémica", sentenció Ángel, preciso.

ASÍ FUE EL TENSO CARA A CARA DE JEY MAMMON Y ÁNGEL DE BRITO EN LOS MARTÍN FIERRO

Cabe recordar que Jey demandó a Ángel por “daños y perjuicios” en su nueva estrategia judicial para callar a los medios, que le dio resultados por lo menos con Intrusos, aunque el conductor de LAM se negó a retractarse en la mediación e irá a juicio.

En A la tarde, Paula Galloni reveló que Ángel de Brito fue al baño, y pocos minutos después Jey Mammon se acercó también a esa zona. “No sé si la persona que estaba con él u otra le dijo ‘Ángel está adentro’”, relató la panelista.

“Y antes de entrar al baño, Jey se quedó un rato parado pensando si entraba o no. Y entró. Y adentró del baño parece que se cruzaron y no se dirigieron la palabra. No se dijeron ni ‘hola’ ni ‘chau’ ni se tiraron agua, nada. Ellos fueron amigos, pero acá, nada”, cerró Galloni.