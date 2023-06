Analía Franchín acusó a Silvia D'Auro de serle infiel a Jorge Rial con una polémica frase

La revelación de la relación oculta que Jorge Rial mantuvo con Tatiana Schapiro, hace algo más de una década, trajo a la luz la furiosa reacción de Silvia D'Auro con la por entonces joven periodista, y por eso mismo Analía Franchín liquidó a la exesposa del conductor de Argenzuela.

"Silvita no sé con qué tupé se enoja si el señor estuvo con otras… ¿no?"

En ese punto, Georgina Barbarossa pasó en limpio: "¿Vos decís que ella le metía los cuernos? Sutilmente".

"Sí", replicó Analía. Y como expanelista de Intrusos agregó: "Silvia no quería a nadie. Creo que ni a ella misma. Una persona que no quiere a sus hijos no se puede querer ni a sí misma".

"Silvia no quería a nadie. Creo que ni a ella misma. Una persona que no quiere a sus hijos no se puede querer ni a sí misma". G-plus

Más sobre este tema Nazarena Vélez, impactada con el mensaje que Tatiana Schapiro le habría enviado a Silvia D'Auro: "Qué fuerte"

Al final, Analía Franchín halagó a Tatiana Schapiro y mantuvo un picante silencio respecto de Jorge Rial tras fulminar a Silvia D'Auro: "Es un amor. Es una gran periodista".

CÓMO FUE EL TREMENDO CRUCE DE SILVIA D'AURO CON TATIANA SCHAPIRO

Por otro lado, Lio Pecoraro contó los detalles del furioso encare de Silvia D'Auro a Tatiana Schapiro del que fue testigo junto a Marcela Tauro, entre otros.

Más sobre este tema Tatiana Schapiro rompió el silencio y contó detalles de su romance secreto con Jorge Rial

"En esa fiesta viene Silvia, que ya era la mujer de Rial, pero sabía que la relación era de antes, fue a increpar a Tatiana", contó.

Más sobre este tema La condición millonaria de Morena Rial a Jorge que podría ponerle fin a su conflicto familiar

Ahí, exclamó: "Intentó agarrarla de los pelos delante de todos nosotros. Fue un quilombo tremendo".

"Intentó agarrarla de los pelos delante de todos nosotros. Fue un quilo... tremendo". G-plus

"Vociferaba a los cuatro vientos que se había curtido a Rial unos cuantos años", cerró Lio Pecoraro sobre la actitud de Tatiana Schapiro antes de que Silvia D'Auro la encare por haber sido la amante de Jorge Rial.