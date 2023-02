Amalia Granata explicó por qué no ve Gran Hermano y destrozó a los participantes

Lejos de la escena mediática, Amalia Granata opinó duro de Gran Hermano, reality que la supo tener como protagonista en 2007, en la edición famosos.

Invitada al programa de Nicolás Magaldi de América, la diputada aseguró que los participantes del 2022 “están muy vacíos” y que el programa carece de debates interesantes. Dos razones por las cuales no mira GH.

"Hoy está muy de moda el tema de los realities, que les dicen a los participantes 'vas a tener un premio de 100 millones de pesos'. Y pienso en Gran Hermano, que cuando salen, el premio está devaludísimo. ¿Estás viendo Gran Hermano?", le preguntó el conductor de EPA! a Amalia.

Con contundencia, Granata respondió: "No. Y no por hacerme la intelectual. Lo que me pasa con Gran Hermano es que no tiene contenido".

"Si hubiesen puesto gente más grande, tendríamos otro tipo de contenido. A lo mejor un debate más interesante adentro de la casa. Creo que los chicos son muy vacíos", argumentó, picante.

"Pero lo tenés a Alfa, que tiene 60 años, ceo", acotó Magaldi. Y Dani Ambrosino cerró, contrariamente al pensamiento de Amalia: "Y todos los mensajes que da son horribles".

LA TREMENDA FRASE DE ALFA A ROMINA QUE MARCÓ EL FIN DE LA AMISTAD

Esta semana, Romina Uhrig y Walter "Alfa" Santiago protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano 2022, que marcaría el fin definitivo de la amistada entre los participantes.

¿El motivo? Alfa acusó sin piedad a Romina de victimizarse cuando habla de sus tres hijas, a quienes extraña.

Romina: -¿Qué gritaron?

Alfa: -¡Tomatelá! Me preguntás y me contestas así…

Romina: -Yo con vos no me hago la boluda.

Alfa: -Para mí, con lo que vos te estás haciendo la boluda, y que te está jugando en contra, es con el tema de tus hijas. La posición de víctima, porque extrañas a las chicas y porque vos estás acá. Se ve eso cuando te ponés a llorar con las fotos de tus hijas.

Romina: -Te estás yendo al carajo. Yo a mis hijas no las utilizo. Si pongo las fotos de mis hijas es para que vean que las tengo siempre presente. Yo no soy ninguna actriz, ni ninguna mentirosa.

Alfa: -No dije eso...

Romina: Por favor, no me hablés más, Alfa.