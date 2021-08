Alicia, la abuela de Cande Ruggeri, debutó en La Academia con un reproche para Tinelli: "¿No era que bailaba primera?"

Este lunes Marcelo Tinelli abrió La Academia de ShowMatch a todo ritmo con la salsa de a tres de Flor Vigna, Facu Mazzei y el tío de este; y decidió cerrar la emisión con el trinomio compuesto por Cande Ruggeri, Nico Fleitas y la abuela de la modelo. Claro que esta decisión le crispó los nervios a Alicia, que entró a la pista con un reproche para el conductor sobre el orden que le tocó seguir.

“¿No bailaba primera?”, le dijo Alicia a Marcelo, que se defendió a puro carisma: “Los primeros y los últimos son los más grosos, los que cierran”, le retrucó. “Como me la acomoda”, reconoció la abuela de Cande, con una sonrisa.

“Yo dije que arrancamos con el tío de Facu y cerramos con la abuela de Cande, y si seguís hablando tanto no bailás”, insistió Marcelo, y dio inicio a una coreografía con la que Alicia se dio el gusto de participar en el certamen.

Al finalizar la performance, Marcelo le advirtió a Alicia que no lo señalara con el dedo, mientras pedía la devolución de Ángel de Brito. “No llegaba a bailar hoy, no me cruces con el auto porque te lo abollo”, dijo la abuela de Cande Ruggeri, y cuando Marcelo le señaló que era ‘violenta’, ella lo justificó: “Como los Ruggeri”.