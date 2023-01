Alfa se plantó ante Coti en un duro cruce en Gran Hermano 2022: "No lo permito"

La cena que Walter Alfa Santiago compartió con Constanza Coti Romero sirvió para que la correntina vaya con todo contra el más polémico de Gran Hermano 2022, y estuvo al borde del escándalo.

"¿A vos te parece bien decirme traidora? No te traicioné porque con vos no tenía ningún tipo de lealtad, y si la tuviera esto es un juego. Muchas veces escuché que me decís 'garca' en chiste", planteó la novia de Alexis Conejo Quiroga.

De esta forma, se concretaba el plan que Coti había urdido con el Conejo para acorralar a Alfa, a la vista de Ariel, Camila y Daniela.

Por eso, Walter Alfa Santiago no reaccionó ante los desafíos temerosos de Constanza Coti Romero y evitó retrucar en un careo que casi se va de las manos.

EL SÚPER TENSO CARA A CARA DE CONSTANZA COTI ROMERO CON WALTER ALFA SANTIAGO

Coti: -Vos tenés una hija de 38 años. ¿Cuántos años tiene?

Alfa: -Es problema mío. Es mi hija y no la metas, por favor.

C: Digo que no te hubiera gustado que a tu hija a mi edad le hagan una cosa así.

A: -No te permito que la nombres.

C: -Eso es hostigamiento, me seguías atrás, hacías movida. Un día me dijiste que estaba gorda. Yo no tengo problemas.

A: -Por eso, si no tenés problemas para qué te hacés problemas.

C: No se jode con el cuerpo. Ni lo que le digiste a Ariel de Ballena asesina. Siento que es una doble moral, decís una cosa y hacés otra. Es tu juego y lo acepto, pero vos también tenés que aceptar el juego de los demás.