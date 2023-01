Alfa encaró a Ariel en Gran Hermano: "No me interesa tener ningún tipo de vínculo con vos, no me hables"

Luego de protagonizar varios cruces en Gran Hermano 2022, la relación entre Alfa y Ariel (uno de los nuevos participantes en ingresar al reality) parece haber llegado a su fin en medio de y una fuerte pelea cara a cara.

Así fue el tremendo ida y vuelta de los hermanitos a solas:

Alfa: -La gente ve todo. Ve a los garcas, a los mentirosos, los que actúan y a los que tratan de tirar mier… a los demás para ensuciarlos. La gente ve todo. Yo te recibí con la mejor e intentaste tirarme mier… desde el primer momento. Intentaste tirarme mier… en la cena. Entonces, te lo vuelvo a decir, ¡no me hablés más! A ver si entendés. Yo le hablo a la gente que tengo ganas y con la gente que estoy bien.

Ariel: -Bueno, yo te voy a hablar. Tenemos que vincularnos.

Más sobre este tema El tenso cruce entre Alfa y Ariel, que se sacó la malla en público en Gran Hermano 2022: "No podés estar así"

A: -No, te lo pido por favor. Esto es de a dos. Con vos no me quiero vincular de ninguna manera.

Ar: -Cualquier cosa, menos la agresión.

Más sobre este tema Alfa consoló al Conejo tras la eliminación de Coti de Gran Hermano 2022: "Te comprendo"

A: -No te estoy agrediendo. Te estoy pidiendo por favor que no hagas algo que yo no quiero y que es que me hables. No me interesa tener ningún tipo de vínculo con vos, ninguno. Quedó claro, ¿no? A mí, la gente hipócrita, los manipuladores no me interesan. Ni buen día me digas porque no me interesa.

Ar: -¿Yo soy todo eso? Te voy a hablar porque no me queda otra. No me importa lo que te interesa a vos, estamos acá para hablar. Te voy a hablar, papito mío. Ahora, más que nunca. Hasta que me saques te voy a hablar todos los días.

¡Qué momento!

Más sobre este tema Escandalosa pelea en Gran Hermano 2022: Conejo le dijo "cara de cebolla" a Alfa y se cruzaron con todo

MARIANO PELUFFO REVELÓ QUIÉNCREE QUE FUERON LOS MEJORES PARTICIPANTES DE TODAS LAS EDICIONES DE GRAN HERMANO

En medio del éxito de Gran Hermano 2022, Mariano Peluffo –quien fue uno de los conductores del reality- se sinceró ante la pregunta sobre quién cree que fueron los mejores jugadores de todas las ediciones del programa.

“Cristian U. fue un groso en su edición. Fue el primero que se mandó a placa a él mismo. Todos nos mirábamos y decíamos ‘¿qué está haciendo este muchacho? Todos quieren zafar de la placa y él se manda’. Y cada semana se hacía más fuerte”, comenzó diciendo el presentador en LAM.

“Marianela Mirra hizo una jugada tremenda. Fue un pollito mojado bajo el ala de Diego Leonardi hasta que, en un momento, sintió que tenía que dar un paso al frente, le clavó la espontánea y ganó”, agregó.

Más sobre este tema Conocé a Ariel y Camila, los nuevos participantes que ingresaron a Gran Hermano 2022: la reacción de sus compañeros

Y cerró: “Y Gastón Trezeguet. Es tremendo lo que hacía, no nos dábamos cuentas como hacía para complotar. Hacía algo con el hielo en el freezer y después leían unos libros y marcaba las letras para armar los nombres”.