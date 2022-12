Alexis debió elegir entre Juliana y Daniela, las parejas de sus amigos, para que regrese a Gran Hermano

Lejos de la clásica gala de nominación que se vive cada miércoles en Gran Hermano, en esta oportunidad, los participantes tuvieron la oportunidad de dar a conocer su voto para que un exhermanito tenga la oportunidad de volver al juego.

Y si bien cada uno dio sus motivos, fueron Daniela y Juliana las que quedaron empatadas con 3 votos cada una. Por tal motivo, Alexis –más conocido como Conejo- que se había convertido el líder de la semana, fue el que tuvo la palabra final.

En una primera instancia, la pareja de Coti se había inclinado por Juli, la pareja de Maxi. Pero la sorpresa llegó cuando Santiago del Moro pidió que desempate delante de todos sus compañeros. Es decir, también delante de Thiago (que lo había salvado la última vez por sobre Daniela) y que había expresado sus deseos de que la mujer con la que tuvo un romance vuelva a la casa.

Alexis: "Me toca con dos personas que quiero un montón. Me voy a basar en el que creo que lo necesita mucho más porque el otro es más fuerte de corazón y de alma. Así que elijo a Juliana". G-plus

En medio de la expectativa, Alexis expuso sus argumentos: “Me toca con dos personas que quiero un montón. Me voy a basar en el que creo que lo necesita mucho más porque el otro es más fuerte de corazón y de alma. Así que elijo a Juliana”, expresó, ante el llanto de emoción de Maxi.

LA REACCIÓN DE DANIELA DESPUÉS DE QUE THIAGO LA VOTARA PARA QUE REGRESE A GRAN HERMANO

A pocos días de haber salido de la casa de Gran Hermano, Daniela se mostró muy angustiada al ver qué le decía Thiago –con quien había empezado una historia de amor en el reality de Telefe- a sus compañeros sobre ella.

Sin embargo, a la hora de elegir a un excompañero en el repechaje, el joven se inclinó por la última eliminada y dio sus razones en vivo: “Voto a Dani porque quiero que vuelva. Quiero que esté porque me gusta y porque quiero seguir con ella acá adentro y que pase las Fiestas acá, con nosotros”, expresó el hermanito.

Ante esto, Daniela –que lo escuchó atentamente sorprendió con su reacción: “No me lo esperaba porque no me salvó la otra vez. De hecho, ya no espero nada de ningún hombre”. Y cerró: “Pero me sorprendió gratamente, no lo voy a negar. Fue un lindo gesto”.