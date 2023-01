Alexis apuntó contra Daniela y la acusó de manipularlo a Thiago en Gran Hermano: "Por ella, él se alejó de mí"

Dolido por la eliminación de Coti de Gran Hermano, con quien había empezado una historia de amor, Alexis –más conocido como el Conejo- volvió a nominar y fue letal al hablar de Daniela y su forma de manejarse con Thiago dentro de la casa.

“Mis primeros dos votos son para Daniela porque el domingo, después de que se vaya Coti, yo me sentí muy mal y se me arrimó Maxi, pero a Thiago lo sentí muy distante”, comenzó diciendo el joven en el confesionario.

“Después, cuando entré acá, dije que iba a jugar de otra manera, mucho más fuerte y que al único que iba a respetar era a Maxi sin nombrarlo a Thiago. Pasó el tiempo, se me acercó Thiago, que hace tiempo que no lo hacía, y lo sentí de vuelta cerca. Cuando pasó eso, por dentro me arrepentí de lo que había dicho”, agregó.

"Mis primeros dos votos son para Daniela porque el domingo, después de que se vaya Coti, yo me sentí muy mal y se me arrimó Maxi, pero a Thiago lo sentí muy distante". G-plus

Además, Alexis dejó en claro lo que piensa de Daniela: “Eso no quiere decir que iba a ir contra Thiago, sino que lo estaba descartando de estar al lado mío. Iba a ir en contra de mis principios. Sé que se alejó, no por su propia voluntad, sino que fue manipulación de Daniela. Ese es el juego de ella, pero no lo comparto para nada”,

“Así que, arrepentido de eso, volví a optar por deschavar una vez más a Daniela como le pasó la primera vez que se fue. Y, obviamente, inclinarme una vez más por la amistad y no cambiar mis pensamientos, ni mi ideología que tengo desde chico”, continuó.

"Sé que Thiago se alejó, no por su propia voluntad, sino que fue manipulación de Daniela". G-plus

Y cerró, firme: “Por eso, mis primeros dos votos son para Daniela. Espero que la gente, una vez más, sepa elegir y votar porque no comparto su juego. Si Thiago se hubiese alejado por decisión propia, capaz lo habría aceptado. Pero no lo comparto y no lo acepto, por más que sé que eso le va a causar daño a él si llega a ir Daniela, pero creo que es lo mejor”.

Más sobre este tema Camila disparó contra La Tora en su primera votación en Gran Hermano: "Siento que se copia de mí hasta en los gestos"

ALEXIS, AGUSTÍN, ARIEL Y LUCILA SON LOS NUEVOS NOMINADOS DE GRAN HERMANO

Luego de que Coti se convierta en la última eliminada de Gran Hermano 2022, los participantes volvieron a nominar y en la gala de este miércoles, Santiago del Moro reveló que Alexis (más conocido como el Conejo), Agustín, Ariel y Lucila –a quien apodan como La Tora- son los nuevos nominados de esta semana.

Después de varios días de estrategias, charlas cómplices, discusiones y momentos de tensión, el conductor fue develando el misterio uno a uno hasta que los cuatro elegidos por sus compañeros supieron que serán ellos los que dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Cabe recordar que Nacho es la líder de la casa es el líder de la casa después de someterse a una difícil prueba semanal que, en esta oportunidad, consistió en armar un rompecabezas con el nombre del programa, lo que le permitirá salvar a uno de los hermanitos de la placa.

¿Quién será el próximo participante de Gran Hermano 2022 en abandonar la casa?