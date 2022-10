Alex Caniggia se compró un auto de lujo y lanzó un desafortunado comentario sobre los pobres

Luego de haber viajado durante semanas por Europa con su novia, Alexander Caniggia se mostró disfrutando de su nuevo auto de lujo.

El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia posteó una foto posando dentro de su costoso vehículo importado desde Alemania.

Y al pie de esta imagen, lanzó un fuerte exabrupto que generó indignación entre muchas de las personas que lo siguen en Instagram.

ALEX CANIGGIA SE COMPRÓ UN AUTO DE LUJO Y LANZÓ UN POLÉMICO COMENTARIO

Junto a la imagen posando en su auto alemán, Alex sumó un tremendo exabrupto.

"Este es mi auto, que vuelva como una ave... Importado, alemán, obvio que es una nave".

"Que el barats no me mire, que la envidia es grave. Si al pobre no le alcanza ni para la llave", sentenció, sin filtro.