Alejandra Maglietti opinó sin filtros de la infidelidad de Bautista Bello a Sofía "Jujuy" Jiménez

Alejandra Maglietti opinó con firmeza de la infidelidad de Bautista Bello a Sofía "Jujuy" Jiménez, quien rompió en llanto en sus redes al confirmar la situación y separación.

La panelista de Bendita empatizó con su colega y hasta le dio un consejo. "Es más práctico que nadie sepa con quien estás", dijo Maglietti, quien desde su separación con Jonás Gutiérrez, en 2019, no volvió a mostrarse públicamente en pareja.

Más sobre este tema Bautista Bello se incomodó cuando le preguntaron por la infidelidad a Sofía Jujuy Jiménez

ALEJANDRA MAGLIETTI OPINÓ A FONDO DE LA ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE JUJUY JIMÉNEZ

Alejandra Maglietti: -Cuando te meten los cuernos generás mucha empatía. La mayoría dice "si le metieron los cuernos a Jujuy, a todas nos pueden meter los cuernos".

Any Ventura: -Te queda empatía con las mujeres. Ahora ¿qué pasa con los tipos?

Alejandra Maglietti: -Eso no te importa tanto.

"Claro que te separás por un beso. Que lo haga en público te humilla. Y eso le pasa por mostrar al novio". G-plus

Tano: -¿Por un beso te vas a separar? No me parece tan grave…

Alejandra Maglietti: -Claro que te separás por un beso. Que lo haga en público te humilla. Y eso le pasa por mostrar al novio. Chicas, si no lo mostrás al novio, el tipo te mete los cuernos y ni te enterás.

Beto Casella: -No hay que mostrar el novio porque las chicas compiten con vos. Dicen “¿qué tiene Jujuy Jiménez que no tenga yo? A que yo me lo levanto”.

Alejandra Maglietti: -Y sí, lo estás poniendo ahí...

Más sobre este tema "Me siento tan boluda": Jujuy Jiménez confirmó el engaño de Bautista Bello

Gabriel Cartaña: -Jujuy no hizo algo equivocado. No provocó la infidelidad. El tarado es Bautista que no puede dejar la bragueta levantada.

Alejandra Maglietti: -Es más práctico que nadie sepa con quien estás.

Any Ventura: -¿Una infidelidad es causa de ruptura o se negocia?

Alejandra Maglietti: -Sí, no se negocia. No se negocia porque es reincidente. Es la segunda vez... Los piratas del panel están con Bauti Bello. La gente honesta somos nosotros.