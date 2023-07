Adabel Guerrero confesó que temió por su vida al descubrir que tenía lipomas en sus glúteos: "Me asusté mucho"

Este domingo, Adabel Guerrero visitó Implacables y contó tuvo ausentarse durante varias funciones de la obra que dirige José María Muscari porque “se operó de lipomas que tenía en un glúteo”, los cuales le habían provocado un gran susto al descubrirlos.

“Los tenía hace tres años y en algún momento tenía que parar para operarme porque iban creciendo”, explicó Adabel, que generó intriga entre los integrantes de Impalcables sobre qué implicancias pueden tener los lipomas en la salud.

“Se te van formando bolas de grasa y agua, que pueden crecer o no, pero estos crecían, crecían y crecían; y llegó un momento en que me los tenía que sacar. Porque además de la operación tenía que parar de trabajar cada vez más seguido”, señaló la bailarina.

Más sobre este tema Adabel Guerrero publicó una foto sin ropa para repudiar la guerra en Ucrania Adabel Guerrero blanqueó sus ganas de casarse con Martín Lamela: "Muero por ponerme un vestido blanco"

ADANEL GUERRERO CONTÓ CÓMO FUE SU OPERACIÓN PARA QUITARSE LIPOMAS DE SU CUERPO

A la hora de explicar por qué surgieron estas formaciones en su organismo, Adabel reveló que sus médicos le dijeron que “quizá recibí algún golpe, una caída, por ahí haciendo pole dance el caño me golpeó, la verdad no recuerdo porque cuando bailo me golpeó por todos lados”.

“Me los descubrí hace tres años y me asusté muchísimo cuando me vi dos pelotas. Primero tenía como un granito en un glúteo, y después me descubrí una pelota dura en la parte de abajo (del mismo) y me asusté mucho”, reveló, sobre la angustia que sufrió en ese momento.

“Me dijeron que si crecía me lo tenía que sacar, y como iba creciendo… Yo no quería parar de trabajar. Me hacían parar dos o tres semanas y yo en casa era gato encerrado, me volvía loca”, señal, y dijo que aprovechó que su compañera Valeria Archimó podía reemplazarla para someterse a la intervención quirúrgica.

Más sobre este tema Vacaciones de invierno: Eugenia Tobal y Adabel Guerrero llevaron a sus hijas al teatro Adabel Guerrero se distanció de su padre tras su emotivo reencuentro: "Estoy muy enojada; no es capaz de ver a su nieta"

Ya repuesta, Adabel aseguró que “volvió con todo porque ama hacer Sex”. “Hice una función con los puntos de la operación. Le dije el médico ‘lo voy a hacer tranca’ y mentira, lo di todo y se me descosió todo”, confesó, sin arrepentirse de su accionar.