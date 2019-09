La aclaración de Andrea Rincón sobre el rumor de romance con Luciano Cáceres que después borró: "Me están generando conflictos"

Desde que se incorporó a la novela de época de eltrece que es furor, ATAV, un rumor no deja de sonar: ¿Andrea Rincón está viviendo un romance con su compañero, Luciano Cáceres? El primero en desmentir esta versión fue el actor que, además de aclarar que no están saliendo, reveló que se irá del país por un tiempo para grabar una película.

Y si bien Luciano aclaró los tantos, el rumor no cesa. Incómoda y, principalmente, preocupada, Andrea desmintió rotundamente la versión de affaire a través de Twitter y reveló que está en pareja con otra -enigmática- persona... ¡pero se arrepintió y eliminó el tweet!

"Por favor, les ruego que la terminen con lo de (Luciano) Cáceres. Me cansé de desmentirlo y siguen con el tema... Me están generando conflictos con mi pareja. No lo conozco. Por favor, deténganse. Gracias", expresó Andrea en el mensaje que, rápidamente, decidió borrar.

Andrea fue operada de apendicitis y ahora está haciendo reposo. Si bien está centrada en recuperarse, sigue preocupada por el runrún que está afectando su nuevo noviazgo. ¿Logrará ponerle fin?