En una entrevista con el programa MShow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) Ben Affleck se refirió a los desafíos personales y profesionales que enfrenta como actor y director. Durante la charla, el ganador del Oscar profundizó sobre el sentido de su último filme y la importancia de la honestidad en las historias que elige contar.

El actor explicó que su objetivo principal con Animals, su último filme, fue mostrar a personas en situaciones extremas, manteniendo siempre la autenticidad frente al público. “La única promesa que sentí que tenía que mantenerle a la audiencia fue asegurarse de que se sintiera honesto”, sostuvo.

Ben Affleck y Kerry Washington hablaron con Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

EL ROL DE LA VULNERABILIDAD Y LA HONESTIDAD EN EL CINE

Ben Affleck remarcó a Mshow que, en su visión, el cine debe explorar hasta dónde las personas pueden sincerarse, incluso cuando sienten que no tienen nada que perder. “En esta historia, los personajes sienten que ya no les importa si los ven con sus defectos. Eso los lleva a proponer preguntas interesantes sobre los límites de la sinceridad”, explicó Affleck.

Ben Affleck y Kerry Washington hablaron con Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

La actriz Kerry Washington, que comparte elenco y dirección con Affleck, destacó su capacidad para equilibrar el trabajo de actor y director. “Benny logra ser vulnerable en las escenas conmigo y, al mismo tiempo, liderar el rodaje”, contó.

Ben Affleck y Kerry Washington hablaron con Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

LOS MIEDOS DE BEN AFFLECK Y EL DESAFÍO DE TRABAJAR CON GRANDES FIGURAS

Con más de 30 años de trayectoria, Affleck confesó que todavía siente miedo al enfrentar nuevos proyectos. “Me asusta trabajar con grandes talentos como Kerry Washington o Viola Davis”, admitió. También mencionó que dirigir a su amigo Matt Damon fue una experiencia diferente, pero igualmente desafiante.

Ben Affleck y Kerry Washington hablaron con Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

El cineasta reconoció que el temor a no alcanzar la excelencia lo mantiene alerta: “Cada vez quiero que sea genial y tengo miedo de que no lo sea. Eso me pone un poco maníaco y asustado todo el tiempo”.

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