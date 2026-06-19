Nazarena Vélez no dejó pasar el cumpleaños de su hija sin expresarle públicamente todo lo que siente. Este 18 de junio, Barbie Vélez cumplió 32 años y su mamá la homenajeó con una emotiva publicación en Instagram que rápidamente se llenó de comentarios y corazones.
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La actriz y conductora compartió una serie de fotos que recorren distintos momentos juntas, desde recuerdos de años atrás hasta postales recientes junto a Salvador, el hijo de Barbie.
El mensaje que acompañó las imágenes fue lo más conmovedor. “Feliz cumple a la mujer de mi vida”, comenzó escribiendo Nazarena. Luego enumeró con ternura los distintos roles que su hija ocupa en su vida: “Mi hija, mi compañera, mi amiga, la madre de mi nieto y la hermana más dulce del mundo.
Me hace feliz ser tu mamá @barbiepucheta. Te amo bbcita”. Las palabras llegaron directo al corazón de sus seguidores, que inundaron la publicación con cariño.
EL VÍNCULO ESPECIAL ENTRE NAZARENA VÉLEZ Y BARBIE QUE CONMUEVE A SUS FANS
El posteo dejó en claro que entre madre e hija existe mucho más que un lazo familiar: son amigas, compañeras y cómplices. A lo largo de los años, Nazarena y Barbie atravesaron juntas momentos difíciles y también los más felices, construyendo una relación que siempre llamó la atención por su cercanía y honestidad.
La llegada de Salvador, el hijo de Barbie, sumó un nuevo eslabón a esa cadena de amor: Nazarena se convirtió en abuela y lo vive con una emoción que no oculta en ninguna oportunidad.
Entre las fotos que compartió la actriz se pudieron ver imágenes de distintas etapas: algunas que remiten a la infancia y adolescencia de Barbie, otras más recientes en las que aparecen las dos juntas y también postales con el pequeño Salvador. Un recorrido visual que funcionó como una declaración de amor en toda regla.
BARBIE VÉLEZ A LOS 32: MAMÁ, ACTRIZ Y EL AMOR DE NAZARENA
Barbie Vélez celebra sus 32 años rodeada de quienes más quiere: su pareja, su hijo y su familia. La actriz, que construyó su propia carrera en la televisión argentina, también es reconocida por el vínculo entrañable que mantiene con su mamá.
Cada cumpleaños, cada logro, cada momento importante suele tener a Nazarena como testigo y protagonista, algo que sus seguidores celebran tanto como ellas mismas.
Este nuevo año llega para Barbie con la plenitud y el amor de siempre. Y con un mensaje de su mamá que, sin dudas, quedará guardado entre los más especiales.