Nazarena Vélez no dejó pasar el cumpleaños de su hija sin expresarle públicamente todo lo que siente. Este 18 de junio, Barbie Vélez cumplió 32 años y su mamá la homenajeó con una emotiva publicación en Instagram que rápidamente se llenó de comentarios y corazones.

La actriz y conductora compartió una serie de fotos que recorren distintos momentos juntas, desde recuerdos de años atrás hasta postales recientes junto a Salvador, el hijo de Barbie.

El mensaje que acompañó las imágenes fue lo más conmovedor. “Feliz cumple a la mujer de mi vida”, comenzó escribiendo Nazarena. Luego enumeró con ternura los distintos roles que su hija ocupa en su vida: “Mi hija, mi compañera, mi amiga, la madre de mi nieto y la hermana más dulce del mundo.

"Mi hija,mi compañera, mi amiga ,la madre de mi nieto y la hermana mas dulce del mundo Me hace feliz ser tu mamá" Instagram nazarenavelez Por: Instagram nazarenavelez

Me hace feliz ser tu mamá @barbiepucheta. Te amo bbcita”. Las palabras llegaron directo al corazón de sus seguidores, que inundaron la publicación con cariño.

EL VÍNCULO ESPECIAL ENTRE NAZARENA VÉLEZ Y BARBIE QUE CONMUEVE A SUS FANS

El posteo dejó en claro que entre madre e hija existe mucho más que un lazo familiar: son amigas, compañeras y cómplices. A lo largo de los años, Nazarena y Barbie atravesaron juntas momentos difíciles y también los más felices, construyendo una relación que siempre llamó la atención por su cercanía y honestidad.

La actriz le dedicó unas sentidas palabras a su hija en Instagram junto a fotos inéditas en familia Instagram nazarenavelez Por: Instagram nazarenavelez

La llegada de Salvador, el hijo de Barbie, sumó un nuevo eslabón a esa cadena de amor: Nazarena se convirtió en abuela y lo vive con una emoción que no oculta en ninguna oportunidad.

Entre las fotos que compartió la actriz se pudieron ver imágenes de distintas etapas: algunas que remiten a la infancia y adolescencia de Barbie, otras más recientes en las que aparecen las dos juntas y también postales con el pequeño Salvador. Un recorrido visual que funcionó como una declaración de amor en toda regla.

BARBIE VÉLEZ A LOS 32: MAMÁ, ACTRIZ Y EL AMOR DE NAZARENA

Barbie Vélez celebra sus 32 años rodeada de quienes más quiere: su pareja, su hijo y su familia. La actriz, que construyó su propia carrera en la televisión argentina, también es reconocida por el vínculo entrañable que mantiene con su mamá.

Nazarena Vélez recordó momentos de la infancia de Barbie en el día de su cumpleaños número 32. Crédito: Instagram nazarenavelez Por: Instagram nazarenavelez

Cada cumpleaños, cada logro, cada momento importante suele tener a Nazarena como testigo y protagonista, algo que sus seguidores celebran tanto como ellas mismas.

Este nuevo año llega para Barbie con la plenitud y el amor de siempre. Y con un mensaje de su mamá que, sin dudas, quedará guardado entre los más especiales.