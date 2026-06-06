La conmoción por la muerte de Indio Solari sacude al mundo del rock argentino, pero en medio del dolor surgió una decisión cargada de simbolismo.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado confirmó que mantendrá el recital previsto para este sábado en Comodoro Rivadavia y anunció que el show será transmitido en vivo para que los fanáticos de todo el país puedan sumarse al homenaje.

La banda comunicó la noticia a través de sus redes sociales pocas horas después de conocerse el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien murió este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir.

“Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos”, expresaron los músicos en un emotivo comunicado.

Foto: @losfundamentalistasok Por: Estefania Lisi

El homenaje de Los Fundamentalistas al Indio Solari

Luego de varias horas de incertidumbre sobre la realización del recital, el grupo decidió seguir adelante con la presentación programada en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.

“No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio”, señalaron en el mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores del universo ricotero.

Foto: @losfundamentalistasok

Además, anunciaron una medida excepcional: la transmisión en vivo del espectáculo. “No estaba en los planes, pero vamos a transmitirlo para todos”, indicaron.

La decisión fue acompañada por los integrantes de la banda, entre ellos Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Sergio Colombo y Miguel Ángel Tallarita, quienes replicaron el comunicado en sus cuentas personales.

Foto: @losfundamentalistasok

Un recital histórico marcado por la emoción

Incluso antes de la muerte del Indio Solari, el concierto ya era considerado uno de los eventos más importantes del año para los seguidores de la banda. Se trata de la primera presentación de Los Fundamentalistas en la Patagonia, una deuda pendiente con miles de fanáticos del sur argentino.

La noticia del fallecimiento del músico transformó por completo el significado del show. Lo que iba a ser una nueva “misa ricotera” se convirtió, de manera inesperada, en el primer gran homenaje colectivo a una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.

Miles de seguidores viajaron desde distintos puntos del país hacia la ciudad chubutense para participar de una noche que promete quedar grabada en la memoria del público. La expectativa es enorme: canciones que marcaron generaciones, una comunidad unida por el dolor y el recuerdo de un artista irrepetible.

Foto: @losfundamentalistasok

El impacto de la muerte del Indio Solari

La noticia del fallecimiento de Solari generó una ola de mensajes de despedida de músicos, periodistas y fanáticos. Durante décadas, el cantante construyó una relación única con su público, primero al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Por eso, el recital de este sábado adquiere una dimensión especial. No será un concierto más: será el primer encuentro masivo de una comunidad que busca despedir a su máximo referente, cantar sus canciones y celebrar un legado que marcó para siempre la historia del rock argentino.