La visita de Luisa Albinoni a MShow (de lunes a viernes a las 12 por Ciudad Magazine) dejó mucho más que una simple promoción teatral.

Entre risas, confesiones inesperadas y momentos emotivos, la actriz abrió su corazón y dejó definiciones que conectan de lleno con el público: el amor no tiene edad, el deseo sigue vivo y siempre hay tiempo para volver a empezar.

Una obra que desafía prejuicios: “Negociemos” y el amor después de los 70

Albinoni llegó al estudio para presentar Negociemos, una obra que protagoniza junto a el Tano Ranni y que, según sus propias palabras, “es un canto a la vida”. La historia pone el foco en los vínculos en la tercera edad, un tema poco explorado pero profundamente necesario.

Lejos de los estereotipos, la actriz destacó que el mensaje central es claro:“El amor se puede dar en cualquier momento”, incluso después de los 70.

Además, remarcó la importancia de animarse a disfrutar sin culpa, dejando de lado mandatos sociales que muchas veces limitan a los adultos mayores.

Luisa Albinoni le reclama a Tinelli | Crédito Instagram @albinoniluisa

Confesiones íntimas: citas incómodas y una búsqueda abierta al amor

Uno de los momentos más virales de la entrevista llegó durante el ping pong final. Allí, Albinoni contó una situación incómoda que vivió con un hombre mucho más joven que la invitó a salir.

Su reacción fue contundente: “Podría ser tu madre”, recordó haberle dicho, aunque reconoció que el episodio la descolocó por completo.

Sin embargo, lejos de cerrarse, dejó la puerta abierta a una nueva relación: “¿Por qué no? Me encantaría”, dijo entre risas, aclarando que busca a alguien cercano a su edad, con alegría y ganas de vivir.

Luisa Albinoni recordó entre lágrimas cómo adoptó a su hija Verónica:“No me quiso y fue terrible para mí”. Crédito: Instagram - @albinoniluisa

Su otra gran pasión: enseñar teatro a adultos mayores

Más allá del escenario, Albinoni también habló de su rol como docente. Actualmente brinda talleres de teatro para personas mayores, a quienes definió con cariño como “sus angelitos”.

Su compromiso es claro: demostrar que nunca es tarde para cumplir sueños, ya sea actuar, cantar o bailar.

"Hermoso, apareció el corazón", remarcó Nacha Guevara a la hora de las devoluciones.

Emoción al recordar a Luis Brandoni

La charla también tuvo un momento sensible cuando fue consultada por la muerte de Luis Brandoni. Albinoni lo recordó como:“Un gran actor, excelente persona y un ser humano generoso”.

Sus palabras reflejaron respeto y admiración por una figura clave de la cultura argentina.

Una figura auténtica que sigue conectando con el público

Con 74 años, Luisa Albinoni demuestra que su vigencia no es casualidad. Su espontaneidad, sentido del humor y mirada honesta sobre la vida la convierten en una voz potente dentro del espectáculo.

Entre teatro, cocina y proyectos en marcha, su mensaje final resume todo: vivir con alegría, sin prejuicios y con ganas de amar.

Y eso, en tiempos donde todo parece urgente, resulta más actual que nunca.