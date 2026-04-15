Fabián Zitta presentó su nueva colección y lanzó su primera fragancia rodeado de celebridades. Al evento, que se realizó en Tokyo Costanera, asistieron Pampita, Valeria Mazza, Romina Gaetani, Andrea Frigerio, Liz Solari, Sofía “Jujuy” Jiménez, Flor de La V, Benito Fernández, Puli Demaría, Sabrina Garciarena, Gabriela Sari.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL DESFILE Y PRESENTACIÓN DE FABIÁN ZITTA

Valeria Mazza en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Valeria Mazza y Fabián Zitta en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Pampita en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Pampita en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Pampita en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Pampita y Valeria Mazza en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Valeria Mazza en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Flor de la Ve en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Romina Gaetani en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Benito Fernández en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Andrea Frigerio en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Los famosos en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Sabrina Garciarena y Gabriela Sari en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Liz Solari en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Sofía Jujuy Jiménez en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Puli Demaría en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

Fotos: Movilpress.