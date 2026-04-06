El cantante colombiano Silvestre Dangond confirmó su esperada gira internacional 2026, con primeras fechas en Argentina que prometen shows inolvidables para sus fans.

Fechas de Silvestre Dangond en Argentina

El tour “El Baile de Todos” llegará con dos presentaciones imperdibles:

22 de mayo en el Movistar Arena Buenos Aires

23 de mayo en el Quality Arena Córdoba

Estas fechas marcan el regreso del artista al país con un espectáculo de nivel internacional.

Entradas: preventa y venta general

Para el show en Buenos Aires:

Preventa Banco Galicia: 17 de marzo

Venta general: 18 de marzo a través del sitio oficial del Movistar Arena

Para Córdoba:

Entradas disponibles en la web de Quality Center

Un show que hace historia en Latinoamérica

Silvestre Dangond llega a Argentina tras un recorrido histórico por Colombia con la gira “El Último Baile”, donde agotó más de 15 estadios y vendió cientos de miles de entradas, consolidando uno de los momentos más exitosos de su carrera.

El espectáculo propone un recorrido emocional por todas las etapas del artista, combinando sus grandes éxitos con nuevas canciones en una puesta de primer nivel, que garantiza potencia sonora, cercanía y una conexión total con el público.

Un presente consagratorio

El artista atraviesa un momento extraordinario: recientemente ganó un Latin GRAMMY y suma múltiples nominaciones a premios internacionales, reafirmando su impacto en la música latina.

Además, continúa su gira por Estados Unidos y prepara una ambiciosa serie de shows en Europa, especialmente en España, expandiendo aún más su alcance global.

Colaboraciones y éxito internacional

A lo largo de su carrera, Dangond ha trabajado con grandes figuras como Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Grupo Frontera, Carín León, Fonseca y Emilia Mernes, demostrando su versatilidad y capacidad de conectar con distintas generaciones.

Una gira imperdible

Sobre esta nueva etapa, Silvestre Dangond expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público argentino y compartir una experiencia única.

Con más fechas por anunciar en Sudamérica y Europa, la gira se perfila como uno de los eventos más importantes de la música latina en 2026.