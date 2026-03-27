La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 30 de marzo hasta el 3 de abril del 2026.

LUNES

Aries: Con Venus en Tauro es tiempo para darle un lugar a lo que tenés y acomodarte. Mantener tu estabilidad en el amor ordenada. Excelente tiempo para la pasión, tiempo para avanzar en el amor con mucha determinación.

Tauro: Venus en tu signo te acerca al amor y te libera de lo que te hace mal, tus emociones están en calma y el amor fluye libremente. Aumento en tus fantasías románticas, un tiempo para la pasión con tu pareja.

Géminis: Un amor te espera con Venus en tu signo anterior, te invita a revisas tu pasado para mejorar tu presente en el amor. Festejas el amor con alegría, es tiempo para disfrutar de los placeres con tus amados.

Cáncer: Venus está para la seducción en un signo de tierra, Tauro, activa tu determinación en el amor, un tiempo para caminar con seguridad en con tus sentimientos. Tus amigos y tu pareja es todo y lo puedes apreciar.

Leo: Con Venus en Tauro ordenas tus planes y proyectos con la pareja, aumenta la ternura en la pareja y es tiempo para crecer y realizarte. Proyecto de pasión, pones una nueva idea en marcha y activas la pareja.

Virgo: Con Venus en Tauro se renuevan el amor con series en pareja para disfrutar las noches, tiempo para la calma y disfrute con la persona que ames. Sientes mucha seguridad y sólo te guía el amor.

Libra: La felicidad se renueva con Venus en Tauro. Muestra tu verdadero ser ante los demás, tus sentimientos son correspondidos. Renuevas tus deseos y tienes objetivos conectados con lo que sientes.

Escorpio: Venus en tu signo en oposición, Tauro, contrae tu energía amorosa y sexual, es tiempo para amarte a vos misma, para mirar para adentro y con calma. Te propones disfrutar del dinero y de todos tus logros.

Sagitario: Con Venus en un signo de tierra, Tauro, obtienes lo necesario para superarte, para tener determinación en tus impulsos. Reinas maravillosamente, tus sentimientos son claros y tranquilos, los puedes transmitir con optimismo.

Capricornio: Venus en Tauro te trae una renovación de los sentimientos, te trae claridad y seguridad en el amor. Rueda de la fortuna en el amor, te permites fluir y que la vida te de sus frutos.

Acuario: Venus en Tauro te deja una estela de amor que te reanima un signo que te trae mucha certeza, es tiempo para poner los pies en la tierra en el amor. Tu habilidad en el amor florece, puedes tomar decisiones seguras.

Piscis: Venus en un signo de tierra te pone al frente elecciones para obtener libertad, te sueltas de los tapujos que no te permitían avanzar en el amor. Triunfos apasionados, nuevas conquistas y seducciones con buenos resultados.

MARTES

Aries: Con Juno en Acuario es tiempo de replantear vínculos y compromisos desde un lugar más auténtico. Buscás relaciones donde puedas ser vos mismo sin perder independencia. Es un período ideal para construir acuerdos más libres y conscientes, alineados con lo que hoy necesitás. Las sociedades y acuerdos traen fortuna.

Tauro: Se activan cambios en tu manera de vincularte y de sostener compromisos. Buscás estabilidad pero también espacios de libertad dentro de la relación. El amor requiere apertura mental y adaptación a nuevas dinámicas. Es un momento para construir desde otro lugar. El amor abre nuevas oportunidades.

Géminis: Evalúan opciones en el amor y en asociaciones importantes, buscando conexiones más genuinas y estimulantes. Juno en Acuario impulsa decisiones más racionales y desapegadas. Es tiempo de elegir vínculos que respeten tu esencia y forma de pensar. El compromiso fortalece los vínculos.

Cáncer: Aparecen alianzas que invitan a crecer desde un lugar distinto, más independiente pero igualmente comprometido. Es momento de soltar viejas formas de apego y confiar en nuevas maneras de construir vínculos. Las relaciones evolucionan si te animás al cambio. Respuestas favorables llegan a su vida.

Leo: Las relaciones toman protagonismo y te invitan a revisar cómo compartís con el otro. Es tiempo de encontrar equilibrio entre tu individualidad y el compromiso. Nuevas propuestas pueden abrirte a vínculos más libres pero igualmente significativos. Comienzan a cambiar lo que ya no sirve.

Virgo: Surgen oportunidades de acuerdos laborales o afectivos que requieren una mirada más flexible. Juno en Acuario te impulsa a salir de estructuras rígidas y abrirte a nuevas formas de cooperación. Es un buen momento para construir relaciones más dinámicas. Buenos acuerdos económicos.

Libra: El amor y las relaciones se viven con mayor libertad y autenticidad. Buscás conexiones que te permitan expresarte sin condicionamientos. Este tránsito favorece vínculos creativos y poco convencionales que aportan crecimiento personal. El amor es la base de su éxito.

Escorpio: Se movilizan temas emocionales en el hogar y en vínculos cercanos. Juno en Acuario te invita a tomar distancia para ver con claridad qué relaciones sostener. Es un tiempo de transformación interna que impacta en tu forma de comprometerte. Intuición y lealtad en lo que hacen.

Sagitario: Las conversaciones y acuerdos toman un nuevo sentido. Buscás vínculos donde haya libertad de pensamiento y crecimiento compartido. Este tránsito impulsa relaciones más livianas pero con sentido profundo. Sabiduría para elegir el mejor camino.

Capricornio: Se replantean valores en relaciones y sociedades. Juno en Acuario te lleva a buscar compromisos más justos y equilibrados. Es un momento para redefinir acuerdos y construir desde una base más consciente y moderna. Rapidez y éxito en los negocios.

Acuario: Con Juno en tu signo tomás protagonismo en decisiones vinculares importantes. Es tiempo de definir qué tipo de relaciones querés sostener y cuáles no. Tu autenticidad será clave para atraer vínculos alineados con tu esencia. Lo sembrado comienza a crecer.

Piscis: Se activan procesos internos en relación al compromiso y al amor. Juno en Acuario te invita a observar patrones inconscientes y a soltar idealizaciones. Es un momento para sanar y prepararte para vínculos más reales y conscientes. Triunfos y reconocimiento en el trabajo.

MIÉRCOLES

Aries: Contarás con mucha fuerza para recuperar la salud y activar los planes que ya venían encaminados desde el mes anterior. Se abren puertas en la comunicación y aparecen ideas nuevas para emprender algo propio con mayor independencia. Es un mes para confiar en tu iniciativa. Energía para iniciar nuevos proyectos.

Tauro: Las puertas se abren en el trabajo en equipo y aprendés a delegar con mayor confianza. Te sentís mejor cuando comprendés cómo funcionan los demás y podés ordenar situaciones que antes generaban tensión. Hacia fin de mes comienza a verse un éxito más concreto. Estabilidad y logros sostenidos.

Géminis: Trabajarás duro para alcanzar tus objetivos, especialmente en el plano profesional donde aparecen oportunidades de crecimiento. Contás con un equipo que acompaña y potencia tus ideas. También puede surgir un amor que te inspire a ir por más. Nuevos comienzos en el amor.

Cáncer: Es un mes para generar trabajo en equipo, delegar responsabilidades y permitir que otros también decidan. Descansar un poco será clave para recuperar energía. Descubrirás con quién verdaderamente contás en proyectos compartidos o en pareja. Crecimiento en conjunto.

Leo: Obtendrás fuerza para activar planes que parecían frenados. Todo es posible si confiás en tu capacidad de liderazgo. Las energías disponibles traen trabajo, mejoras económicas y la posibilidad de sumar personas a tus proyectos. Éxito y expansión personal.

Virgo: Sentís una mayor fuerza espiritual que te ayuda a recomponerte en lo laboral y emocional. Es tiempo de recibir un reconocimiento merecido. Mejorás tu salud física y anímica, y los demás también perciben ese cambio positivo en vos. Renovación y bienestar.

Libra: Trabajar en equipo será clave para mejorar sociedades y vínculos importantes. A pesar de desacuerdos, se abren oportunidades para construir algo sólido, incluso en otro lugar o país. Encontrás inspiración para mostrar tu talento. Unión y acuerdos importantes.

Escorpio: El trabajo comienza a dar frutos y es un buen momento para hacer pequeñas reinversiones. Sumarte a un equipo sólido te permitirá crecer con mayor estabilidad. Revisar tus recursos será clave para potenciar resultados. Progreso económico.

Sagitario: Excelente mes para recuperar el tiempo perdido y activar proyectos que estaban demorados. Se genera una energía de alegría y apertura en lo laboral, social y afectivo. Te comprometés con lo que amás y avanzás con entusiasmo. Cambios favorables.

Capricornio: Los planes que te apasionan te brindan fuerza para recomponerte internamente. En lo laboral, es mejor esperar el momento indicado antes de actuar. Hacia adelante, llega una etapa para renovarte y no dejar nada pendiente. Cuidá tu cuerpo y tu energía. Equilibrio y sanación.

Acuario: Acompañar a alguien importante en tus proyectos fortalece el vínculo y genera nuevas oportunidades. Podés convertir tus ideas en algo concreto, incluso ayudando a otros a crecer. Es un mes donde te animás a involucrarte más. Habilidad para crear oportunidades.

Piscis: Es un mes para generar trabajo en distintos ámbitos y construir una base más sólida. Reconocés con quién podés formar un buen equipo que acompañe tus objetivos. Juntos logran mayor equilibrio y proyección a futuro. Armonía y logros compartidos.

JUEVES

Aries: La Luna llena te ayudará a hacer buenos acuerdos con los demás y a mejorar vínculos laborales o personales que necesitaban equilibrio. Es un momento ideal para ordenar sociedades, negociar con claridad y avanzar en proyectos compartidos con mayor seguridad. Viajas por trabajo con tu pareja.

Tauro: La Luna llena los llevará a revalorizar sus recursos profesionales y a reconocer su verdadero potencial. Es tiempo de activar talentos que estaban postergados y darles un uso concreto. La confianza en lo que hacen les permitirá mejorar su situación económica. Revalorizas tu trabajo con sentido real.

Géminis: La Luna llena en un signo de aire como Libra les dará la posibilidad de encontrar amistades y nuevos socios que acompañen sus ideas. Es un momento ideal para compartir proyectos, generar alianzas y avanzar en equipo hacia objetivos comunes. Consiguen quien los acompañe en sus planes y proyectos.

Cáncer: La Luna llena los hace estar nostálgicos y poco comunicativos, invitándolos a un profundo encuentro personal. Es un buen momento para reflexionar sobre emociones pasadas y ordenar sentimientos. El silencio puede ser clave para encontrar respuestas internas. Sólo están para quien se lo merece.

Leo: La Luna llena los ayuda a estar muy bien acompañados tanto en el trabajo como en el amor. Es un momento favorable para tomar decisiones importantes con el apoyo de otros. La claridad emocional les permite actuar con mayor seguridad. La justicia los acompaña en la toma de decisiones.

Virgo: La Luna llena les mueve las emociones y trabaja con su parte más inconsciente, llevándolos a enfrentar situaciones que antes evitaban. Es un tiempo de cambios internos que pueden reflejarse en su vida cotidiana si se animan a dar el paso. Se animan a desafíos aunque surjan peleas.

Libra: La Luna estará llenísima en su signo y les aportará paz, equilibrio y claridad en decisiones importantes. Es un momento para armonizar vínculos y encontrar el punto justo en relaciones personales o laborales. Todo tiende a ordenarse a su favor. Con tranquilidad llega la armonía en este día.

Escorpio: La Luna llena será inspiradora para comprometerse más con el amor y abrirse a nuevas experiencias emocionales. Es un tiempo para dejar de lado miedos y confiar en lo que sienten. Las oportunidades afectivas comienzan a multiplicarse. Se abren abanicos de oportunidades afectivas.

Sagitario: La Luna llena de otoño es ideal para llegar a acuerdos y lograr alcanzar objetivos que venían postergados. Es un momento de definiciones importantes en lo laboral. Las propuestas que aparecen tienen bases firmes y posibilidades reales de crecimiento. Las propuestas laborales son concretas y sirven.

Capricornio: La Luna llena les aportará equilibrio emocional y una fuerte necesidad de encuentro con la pareja o personas importantes. Es un buen momento para fortalecer vínculos y compartir desde un lugar más sincero. Las emociones se ordenan con claridad. Se miran en los ojos de quien aman.

Acuario: La Luna llena en un signo de aire como el suyo los ayuda a tener más justicia a favor y claridad en situaciones que necesitaban definición. Es un tiempo de conclusiones importantes y decisiones bien pensadas. La verdad sale a la luz. Este tiempo es de verdades y conclusiones positivas.

Piscis: La Luna llena les aportará más amor y mejoras inesperadas en la pareja o en vínculos cercanos. Es un momento para disfrutar de lo que llega sin anticiparse. La energía favorece el crecimiento emocional y la apertura afectiva. La fertilidad llega a tu vida con éxito.

VIERNES

Aries: Mejoran los planes con la pareja y se activan proyectos compartidos con más entusiasmo. Con la Luna en Escorpio, otro signo muy pasional, aumentan tus deseos y la intensidad emocional, lo que te impulsa a ir por lo que querés sin dudas. Fortalecés tu voluntad y lográs conquistar a los demás con seguridad.

Tauro: Con la Luna en Escorpio, tu signo opuesto, se intensifica la pasión en la pareja y se generan encuentros profundos. Te animás a brillar y a mostrar lo que sentís sin reservas, ganando seguridad en vos mismo. Junto a tu pareja acomodás tus proyectos y defendés lo que querés lograr.

Géminis: La Luna en Escorpio mejora la relación desde la pasión y te impulsa a retomar una historia de amor que había quedado pendiente. Hay intensidad emocional y necesidad de profundizar vínculos. Mucho trabajo interno y externo para consolidar la relación de pareja.

Cáncer: Los temas de pasión y romance vuelven a ocupar un lugar importante en tu vida. Armás un plan en pareja que puede generar cambios profundos y decisiones a futuro. Te conectás con lo que realmente deseás. Un objetivo claro en la pareja avanza con esfuerzo y determinación.

Leo: Realizás cambios importantes en el ámbito familiar que venían postergados. La amistad con compañeros o personas cercanas se activa con la Luna en Escorpio, generando vínculos más intensos y comprometidos. Resolvés problemas del hogar con constancia y responsabilidad.

Virgo: La Luna en Escorpio te impulsa a mejorar la relación afectiva y a conectar más profundamente con tus emociones. A través de la intimidad y la entrega, fortalecés el vínculo con tu pareja. Se activa la pasión y disfrutan momentos intensos y movilizantes juntos.

Libra: El amor y la pasión en la pareja mejoran notablemente, generando mayor conexión emocional. Todo está a favor para avanzar en proyectos con la influencia de la Luna en Escorpio. Tus proyectos crecen con el apoyo y la participación de los demás.

Escorpio: Este período te ayuda a trabajar profundamente con tus emociones y aceptar cambios necesarios. Con la Luna en tu signo, todo se intensifica y te volvés más consciente de lo que sentís y deseás. Guiás a tu pareja hacia nuevas experiencias y horizontes.

Sagitario: Con la Luna en Escorpio, tu signo anterior, afloran viejas pasiones y emociones del pasado que necesitan resolverse. Es un buen momento para cerrar ciclos y entender lo vivido. Recibís reconocimiento por tu capacidad de liderar y vincularte con otros.

Capricornio: La presencia de la Luna en Escorpio favorece tu trabajo y activa ideas importantes para tu crecimiento profesional. Mejorás tu energía y enfoque para avanzar con mayor claridad. Ordenás tu economía y consolidás tu estabilidad material.

Acuario: La Luna en Escorpio te conecta con una energía intensa de pasión y deseo que transforma tus vínculos. Aumenta tu conexión con el amor y la profundidad emocional. Mejorás objetivos personales y económicos con mayor seguridad.

Piscis: La Luna en Escorpio te impulsa a destacarte y avanzar en lo laboral mostrando tu sensibilidad bien canalizada. Tus emociones se convierten en una fortaleza. Lográs armonía y orden en tu familia y en tu relación de pareja.