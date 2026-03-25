Desde la semana pasada, un fuerte rumor coloca a Graciela Alfano cerca de la casa de Gran Hermano y ahora Yanina Latorre salió al cruce.

Es que la periodista criticó en varias ocasiones a la exvedette, quien este fin de semana filmó contenido para provocar a la conductora y panelista.

En ese marco, Yanina Latorre arremetió contra Alfano: “Tiene una doble vara. Se autopercibe algo que no es”.

Yanina Latorre liquidó a Graciela Alfano: “¿Quién le va a pagar 75 mil dólares por ir a Gran Hermano?"

YANINA LATORRE VS. GRACIELA ALFANO: PICANTE CRUCE

La periodista expresó: “¿Quién le va a pagar 75 mil dólares para entrar a la casa? Hubiera sido buena, porque es malísima, los enloquecería. Yo ya lo conté, es la única persona con la que volvería a laburar. No labura, no trae data, se opone…”.

Finalmente, contó que Alfano grabó un video provocador y soltó: “Se la pasó todo el fin de semana filmando cotorras: ‘Yani, Yani, Yani vení’. No me afecta. Prefiero ser una cotorra con trabajo y generar contenido, que estar a los 70 años sola y corriendo cotorras para pelear a una periodista”.