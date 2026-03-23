Flor Peña volvió al centro de la escena por sus picantes comentarios en Luzu TV, donde fue contundente en pocos segundos.

Esta vez, la artista no se metió en política, sino que opinó sobre ciertos manejos en el mundo del espectáculo.

En su participación en Luzu TV, la actriz Flor Peña soltó: “Hay gente que es muy forra y se cree sincera”.

Flor Peña habría apuntado contra Yanina Latorre: “Se hace la sincera y es una fo…” | Créditos: Instagram

¿FLOR PEÑA CONTRA YANINA LATORRE?

Luego de soltar esa frase, los panelistas del streaming le consultaron a quién se refería, pero la artista intentó bajar la espuma: “No vamos a dar nombres”.

“No vamos a dar nombres, pero hay gente que ocupa grandes lugares en la tele, en los medios, que cree que ‘Ay, soy sincera, soy sincera’. Y no, mi amor, no sos sincera. Sos una forra. Hay que decirlo. Se tenía que decir y se dijo”, cerró Florencia. La especulación en redes sociales es que se refirió a Yanina Latorre.