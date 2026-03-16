El DJ y productor holandés Martin Garrix se prepara para su regreso a la Argentina con un show el 16 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires, en el marco de su ambicioso Martin Garrix Americas Tour.

A dos meses del esperado espectáculo, quedan los últimos tickets disponibles.

Antes de su llegada al país, el artista presentó Catharina, su nuevo sencillo que superó las 1,5 millones de reproducciones en apenas 48 horas, reafirmando el enorme impacto del DJ en la escena internacional.

“Catharina”, el nuevo lanzamiento de Martin Garrix

El track fue editado a través del sello STMPD RCRDS en colaboración con TH3RD BRAIN y muestra una faceta más íntima del productor.

Se trata de un tema de chill house que Garrix no solo escribió y produjo, sino que también marca la primera vez que canta en solitario en una de sus canciones, sumando un nuevo capítulo a su evolución artística.

El videoclip oficial fue filmado entre Madeira y Ámsterdam, combinando impactantes paisajes con imágenes nostálgicas de la infancia del artista que retratan su crecimiento y el origen de su pasión por la música.

Martin Garrix Americas Tour: la gira más grande de su carrera

Martin Garrix

El lanzamiento de “Catharina” llega en un momento clave para el DJ, quien está a punto de iniciar su Martin Garrix Americas Tour, la gira más grande y ambiciosa de su trayectoria en el continente.

El tour recorrerá múltiples ciudades de América del Norte y del Sur, comenzando el 1° de mayo en Dallas, con una producción en vivo de alto impacto que ya es marca registrada del artista.

Show en Buenos Aires: últimos tickets

En este contexto, Martin Garrix se presentará en Buenos Aires el 16 de mayo en el Movistar Arena, con una puesta de última generación, nueva música y la energía que lo convirtió en uno de los DJs más importantes del mundo.

Las últimas entradas se encuentran disponibles exclusivamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.