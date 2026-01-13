El DJ y productor holandés Martin Garrix, uno de los máximos referentes globales de la música electrónica, anunció su gira “Martin Garrix Americas Tour”, la más grande y ambiciosa de su carrera hasta el momento.
El tour recorrerá 16 ciudades de América del Norte, Central y Sudamérica y tendrá una parada clave en la Argentina con un show exclusivo en el Movistar Arena el 16 de mayo.
La gira comenzará el 1° de mayo de 2026 en Dallas, Texas, y llevará la impactante experiencia “Martin Garrix Live in Concert” a algunos de los escenarios más importantes del continente.
Martin Garrix en Buenos Aires: fecha, lugar y entradas
El DJ nacido en los Países Bajos llegará a Buenos Aires para ofrecer su único show en Argentina, el sábado 16 de mayo, en el Movistar Arena.
Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Movistar Arena / Martin Garrix. Además, los clientes Santander Visa cuentan con el beneficio de 6 cuotas sin interés.
Al anunciar la gira, Garrix expresó: «Esta es sin duda la gira más grande que he anunciado: 16 ciudades de Norteamérica y Sudamérica con la experiencia completa de Garrix in concert. ¡Estoy deseando volver y verlos a todos en 2026!».
Martin Garrix: una gira histórica para la música electrónica
Con la energía arrolladora que lo caracteriza, Martin Garrix Americas Tour consolida al artista como uno de los DJs más influyentes del mundo. El anuncio llega tras el lanzamiento de su aclamado EP “ORIGO”.
El EP cuenta con una lista estelar de colaboradores, entre los que se destacan AFROJACK, David Guetta, Amel, R3HAB & Skytech, Arcando, Armin van Buuren, Alesso, Matisse y Sadko, entre otros.
En los últimos meses, Garrix también fue protagonista de presentaciones memorables, como su actuación en el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas y una serie de tres noches electrizantes en el mítico Anfiteatro Red Rocks, donde compartió escenario con figuras como Afrojack, Alesso, Marshmello y Mesto, además de impactantes sets B2B.
Fechas confirmadas – Martin Garrix Americas Tour 2026
- Vie 1 mayo – Dallas, TX, USA – The Pavilion at Toyota Music Factory
- Sáb 9 mayo – George, WA, USA – The Gorge Amphitheatre
- Vie 15 mayo – Santiago, Chile – Movistar Arena
- Sáb 16 mayo – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- Vie 22 mayo – Minneapolis, MN, USA – The Armory
- Sáb 23 mayo – Minneapolis, MN, USA – The Armory
- Vie 29 mayo – Toronto, Canadá – RBC Amphitheatre
- Vie 5 junio – Washington, DC, USA – The Anthem
- Vie 12 junio – New York, NY, USA – Barclays Center
- Jue 18 junio – Boston, MA, USA – Agganis Arena
- Jue 25 junio – Chicago, IL, USA – Huntington Bank Pavilion at Northerly Island
- Vie 16 octubre – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
- Vie 13 noviembre – Ciudad de Guatemala, Guatemala – Explanada 5
- Vie 27 noviembre – San José, Costa Rica – Parque Viva
- Sáb 28 noviembre – Cuenca, Ecuador – Estadio Alejandro Serrano Aguilar
- Vie 4 diciembre – Bogotá, Colombia – Movistar Arena
- Sáb 5 diciembre – Medellín, Colombia – Venue a confirmar
Acerca de Martin Garrix
Martin Garrix es uno de los DJs y productores más exitosos de su generación. Alcanzó la fama mundial en 2013 con “Animals”, cuando tenía apenas 17 años, y desde entonces no dejó de crecer. Colaboró con artistas como Dua Lipa, Bono, The Edge, Khalid y Macklemore, y supera los 25 millones de oyentes mensuales en Spotify.
Canciones como “In The Name of Love”, “Scared to Be Lonely”, “Ocean”, “Summer Days” y “We Are the People” definieron el sonido del dance-pop moderno. Además, Garrix es fundador de su propio sello STMPD RCRDS, dueño de un complejo de estudios en Ámsterdam y mentor de nuevos talentos, reafirmando su lugar como pionero y referente absoluto de la música electrónica global.