El DJ y productor holandés Martin Garrix, uno de los máximos referentes globales de la música electrónica, anunció su gira “Martin Garrix Americas Tour”, la más grande y ambiciosa de su carrera hasta el momento.

El tour recorrerá 16 ciudades de América del Norte, Central y Sudamérica y tendrá una parada clave en la Argentina con un show exclusivo en el Movistar Arena el 16 de mayo.

La gira comenzará el 1° de mayo de 2026 en Dallas, Texas, y llevará la impactante experiencia “Martin Garrix Live in Concert” a algunos de los escenarios más importantes del continente.

Martin Garrix en Buenos Aires: fecha, lugar y entradas

El DJ nacido en los Países Bajos llegará a Buenos Aires para ofrecer su único show en Argentina, el sábado 16 de mayo, en el Movistar Arena.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Movistar Arena / Martin Garrix. Además, los clientes Santander Visa cuentan con el beneficio de 6 cuotas sin interés.

Recientemente, Garrix actuó en el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas

Al anunciar la gira, Garrix expresó: «Esta es sin duda la gira más grande que he anunciado: 16 ciudades de Norteamérica y Sudamérica con la experiencia completa de Garrix in concert. ¡Estoy deseando volver y verlos a todos en 2026!».

Martin Garrix: una gira histórica para la música electrónica

Con la energía arrolladora que lo caracteriza, Martin Garrix Americas Tour consolida al artista como uno de los DJs más influyentes del mundo. El anuncio llega tras el lanzamiento de su aclamado EP “ORIGO”.

El EP cuenta con una lista estelar de colaboradores, entre los que se destacan AFROJACK, David Guetta, Amel, R3HAB & Skytech, Arcando, Armin van Buuren, Alesso, Matisse y Sadko, entre otros.

En los últimos meses, Garrix también fue protagonista de presentaciones memorables, como su actuación en el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas y una serie de tres noches electrizantes en el mítico Anfiteatro Red Rocks, donde compartió escenario con figuras como Afrojack, Alesso, Marshmello y Mesto, además de impactantes sets B2B.

Fechas confirmadas – Martin Garrix Americas Tour 2026

Vie 1 mayo – Dallas, TX, USA – The Pavilion at Toyota Music Factory

Sáb 9 mayo – George, WA, USA – The Gorge Amphitheatre

Vie 15 mayo – Santiago, Chile – Movistar Arena

Sáb 16 mayo – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

Vie 22 mayo – Minneapolis, MN, USA – The Armory

Sáb 23 mayo – Minneapolis, MN, USA – The Armory

Vie 29 mayo – Toronto, Canadá – RBC Amphitheatre

Vie 5 junio – Washington, DC, USA – The Anthem

Vie 12 junio – New York, NY, USA – Barclays Center

Jue 18 junio – Boston, MA, USA – Agganis Arena

Jue 25 junio – Chicago, IL, USA – Huntington Bank Pavilion at Northerly Island

Vie 16 octubre – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

Vie 13 noviembre – Ciudad de Guatemala, Guatemala – Explanada 5

Vie 27 noviembre – San José, Costa Rica – Parque Viva

Sáb 28 noviembre – Cuenca, Ecuador – Estadio Alejandro Serrano Aguilar

Vie 4 diciembre – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

Sáb 5 diciembre – Medellín, Colombia – Venue a confirmar

Acerca de Martin Garrix

Martin Garrix es uno de los DJs y productores más exitosos de su generación. Alcanzó la fama mundial en 2013 con “Animals”, cuando tenía apenas 17 años, y desde entonces no dejó de crecer. Colaboró con artistas como Dua Lipa, Bono, The Edge, Khalid y Macklemore, y supera los 25 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Canciones como “In The Name of Love”, “Scared to Be Lonely”, “Ocean”, “Summer Days” y “We Are the People” definieron el sonido del dance-pop moderno. Además, Garrix es fundador de su propio sello STMPD RCRDS, dueño de un complejo de estudios en Ámsterdam y mentor de nuevos talentos, reafirmando su lugar como pionero y referente absoluto de la música electrónica global.