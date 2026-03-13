Las redes sociales volvieron a encender las alarmas alrededor de la China Suárez y Wanda Nara. En las últimas horas, ambas compartieron imágenes en sus historias de Instagram donde se las ve luciendo anillos en el dedo anular, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Las publicaciones generaron rápidamente especulaciones sobre posibles compromisos sentimentales, especialmente por el lugar donde cada una llevaba la joya: el dedo que tradicionalmente se asocia con el anillo de compromiso.

EL ANILLO DE LA CHINA SUÁREZ QUE DISPARÓ LOS RUMORES

Todo comenzó cuando una imagen de la China Suárez comenzó a circular en redes. En la foto, la actriz aparece con un look de maquillaje glam y un gran anillo con piedra brillante en el dedo anular.

El detalle fue rápidamente señalado por cuentas de espectáculos y seguidores, que interpretaron el gesto como una posible señal de compromiso.

Aunque la actriz no confirmó nada públicamente, el tamaño y el estilo de la joya —similar a los clásicos anillos de compromiso con diamante— alimentó aún más las versiones.

¿La China Suárez y Wanda Nara comprometidas? Crédito: Instagram

WANDA NARA TAMBIÉN MOSTRÓ SU PROPIO ANILLO

Casi en paralelo, Wanda Nara compartió una historia desde un avión privado mientras probaba productos de su nueva línea de cosméticos. Pero más allá del contexto beauty, hubo algo que captó toda la atención.

En la imagen se puede ver claramente a la empresaria con un gran anillo brillante en el dedo anular, lo que generó comparaciones inmediatas con la foto de la China.

¿La China Suárez y Wanda Nara comprometidas? Crédito: Instagram

Las redes no tardaron en reaccionar y muchos usuarios comenzaron a preguntarse si ambas estaban enviando algún mensaje oculto sobre su situación sentimental.