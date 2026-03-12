Andrés Calamaro vuelve a demostrar su enorme poder de convocatoria. Luego de cerrar 2025 con tres funciones completamente agotadas en el Movistar Arena, el artista anunció su regreso al escenario porteño con un show el 26 de mayo, que se vendió en pocas horas.

Ante la gran demanda del público, se sumó una segunda función para el 27 de mayo, que también agotó rápidamente sus localidades. Ahora, el músico confirmó una nueva fecha para el 3 de junio, que se suma a esta serie histórica de conciertos en Buenos Aires y que podría llevarlo a alcanzar seis Movistar Arena colmados en pocos meses.

Las entradas para el nuevo show estarán disponibles desde el viernes 13 de marzo a las 16 horas a través de la web oficial del estadio, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés con tarjeta de crédito del Banco Macro.

Andrés Calamaro presenta la gira “Como Cantor”

El autor de clásicos fundamentales del rock nacional llega con su nueva gira “Como Cantor”, un tour cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas del libro Martín Fierro, obra que el artista suele mencionar como una referencia personal y artística.

En este espectáculo, Calamaro propone un recorrido por las canciones más importantes de su carrera, con un show donde la voz y el repertorio ocupan el centro de la escena. El artista vive esta gira como un verdadero ritual, reafirmando su vigencia con un espectáculo intenso y emotivo acompañado por una banda en vivo que potencia cada interpretación.

Una gira por toda Argentina y la región

Antes de su regreso a Buenos Aires, el músico recorrerá distintos escenarios del país y la región con presentaciones que forman parte de esta nueva etapa artística.

El tour “Como Cantor” incluye fechas en ciudades como Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Mar del Plata y Bahía Blanca, además de un show en Montevideo.

Fechas confirmadas del tour