La internación de Guillermo Coppola generó preocupación en las últimas horas, pero finalmente se confirmó que el empresario ya se encuentra en su casa y fuera de peligro. Bárbara Coppola, hija del manager, y su madre Yuyito González explicaron lo sucedido.

En diálogo con A la Tarde, su expareja Yuyito González aclaró cómo se dieron los hechos: “Guille está en la casa y está todo bien. Tenía que hacerse estudios, nada más que eso”, aseguró.

Por su parte, Bárbara Coppola también llevó tranquilidad sobre el estado de su padre. “Mi papá ya está en su casa, solamente le hicieron estudios que requerían que estuviera algunas horas en la clínica, pero está todo bien. Gracias por preocuparse”, expresó.

Guillermo y Bárbara Coppola.

ASÍ ESTÁ LA SALUD DE GUILLERMO COPPOLA

El contexto de esta revisión médica está relacionado con la salud respiratoria de Coppola, que quedó comprometida tras su internación por COVID-19 hace algunos años.

Según explicó la panelista Débora D’Amato en el programa, se trató de “un estudio de rutina que significaba, además, una pequeña internación”, por lo que el empresario debió permanecer algunas horas en observación antes de regresar a su hogar.