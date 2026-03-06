Una denuncia por abuso sexual contra una nena de 15 años llevará a Aldo Funes a declaración indagatoria en juzgado de instrucción nacional número 30, luego de que el propio productor teatral de los famosos hiciera una denuncia por extorsión contra la madre y la propia chica que lo acusó.

“También fue citada a indagatoria la mamá (Sandra Carpena) de la joven como supuesta entregadora e instigadora para que esos abusos ocurran”, contó Mauro Szeta.

“Hace tres años denunció en Tigre tanto a su denunciante como a la madre por extorsionadoras. Logró que las procesen ambas. Ahora, en otra jurisdicción le dan credibilidad a la denunciante, por lo menos para que él sea citado a indagatoria por abuso”, resumió el periodista de Lape Club Social.

Aldo Funes. (Foto: @aldofunesok)

Ante la complejidad del caso, Szeta planteó: “¿Y si pasó el abuso que denuncia la chica y también pasó la extorsión?“. Es que los delitos contra Brisa habrían sucedido en hoteles en tres encuentros diferentes durante 2013, cuando ella tenía 15 años.

El duro relato de la denunciante de Aldo Funes

Según Brisa Póvolo (27), ante su deseo de ser actriz su madre consiguió el contacto de Funes, quien las invitó a que vean Pato a la Naranja, la obra que protagonizaban Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti: “En ese primer encuentro no pasó nada”.

El testimonio de Brisa, la denunciante de Aldo Funes.

“Mi mamá arregló con él un segundo encuentro, al que fui sola a ver Mujeres de Ceniza. Vi la obra de teatro, todo bien. Hasta que me dijo que me suba a su auto que íbamos a un lugar que no sabía dónde era”, continuó.

Imanol Arias y Aldo Funes. Fuente: RS Fotos

En ese punto precisó: “Me llevó directamente a un hotel. Yo le dije que tenía 15 años. Me puse nerviosa, asustada, pero me agarró del brazo, se puso violento, me hizo entrar al lugar donde me abusó”.

Brisa, la denunciante de Aldo Funes.

Sin poder detallar la dirección exacta, Brisa relató el horror al que la sometía su propia madre, quien por ese entonces habría recibido pagos de parte de Funes a cambio: “Me obligaba, quería que le haga sexo oral y otros detalles que no quiero aclarar. Pero me abusó”.

“Mi mamá obligaba a verlo. Hubo dos encuentros más en los que también me abusó. Fue lo mismo, en otro hotel, que antes iba a ver la obra”, cerró Brisa Póvolo, que está embarazada.

PEDÍ AYUDA LLAMÁ AL 144