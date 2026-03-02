Después de un verano explosivo en Mar del Plata, La Mágica regresa a Buenos Aires con una nueva edición: el sábado 14 de marzo, desde las 19 hs hasta las 06 hs en Estadio Geba.

Un line up explosivo con los mayores referentes de la cumbia

La Mágica presenta un despliegue de artistas legendarios que encenderán la pista durante toda la noche:

Damas Gratis

Dalila

Uriel Lozano

Román El Original

El Chili

Supermerk2

Los Charros

Karicia

Además, los DJs residentes de La Mágica acompañarán con clásicos, remixes y nuevos sonidos que harán vibrar la pista durante más de 10 horas consecutivas.

Tres sectores para vivir La Mágica

CAMPO GENERAL

La pista clásica magikera, corazón absoluto del baile y la energía popular.

CAMPO VIP

Sector de pie, delimitado por vallado, con mayor comodidad, barras exclusivas y baños propios.

PLATEA LATERAL (con acceso a CAMPO)

Ubicación ideal para quienes prefieren butacas y una vista privilegiada del escenario. Incluye acceso al Campo General.

Promoción exclusiva Banco Provincia

Desde el jueves 29 de enero a las 00:00 hs:

25% de descuento

4 cuotas sin interés

Pagando con tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard del Banco Provincia.*

📍 Evento exclusivo para mayores de 18 años.

🎟️ Entradas disponibles en Ticketflash.