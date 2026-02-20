Araceli González decidió abrir las puertas de su intimidad a través de sus redes sociales y dejó al descubierto una vivienda donde conviven influencias clásicas y contemporáneas.

Uno de los rasgos más llamativos es la fuerte presencia de luz natural. Grandes ventanales dominan la estructura y permiten que el sol inunde los ambientes.

Blancos, beige y texturas en madera se combinan para generar una sensación de amplitud y serenidad, en línea con las tendencias actuales del interiorismo.

Así es la casa de Araceli González: un jardín paradisíaco, muebles de estilo y mucha luz natural | Créditos: Instagram @araceligonzalez67

ASÍ ES LA CASA DE ARACELI GONZÁLEZ

El exterior de la propiedad es otro de los grandes protagonistas. El jardín, amplio y rodeado de vegetación, está diseñado como un verdadero oasis privado. Una piscina de generosas dimensiones se convierte en el centro de este espacio, acompañada por reposeras y sectores de descanso que invitan a disfrutar del aire libre.