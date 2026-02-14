Zulma Faiad atraviesa un delicado momento de salud tras sufrir un fuerte accidente doméstico. La información fue revelada por Susana Roccasalvo en Implacables, el programa que conduce por El Nueve.

“Zulma Faiad rodó por las escaleras de su casa. Está internada, fuera de peligro. Tiene cuatro costillas fisuradas. Está acompañada por su hija”, detalló la conductora al aire.

La información de Susana Roccasalvo en Implacables.

La actriz permanece hospitalizada mientras se recupera de las lesiones producto de la caída. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro y contenida por su entorno más cercano.