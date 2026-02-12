CEste jueves 12 de febrero desde las 14, Ciudad Magazine estrena El tiempo entre costuras, la aclamada serie española basada en la novela del mismo título de María Dueñas que lanzó a la fama a Adriana Ugarte, una de las actrices españolas más prestigiosas de la actualidad.

Adriana Ugarte no es una de esas actrices que pasan desapercibidas, sobre todos cuando se metió en la piel de Sira Quiroga en El tiempo entre costuras (2014) y desde entonces no dejaron de seguirle el rastro.

Criada en el barrio de Salamanca, Ugarte lleva el arte en la sangre. Su abuelo paterno fue nada menos que Eduardo Ugarte, escritor, escenógrafo, guionista y director de cine. Su mamá, Yolanda Pardal, es novelista, dramaturga, abogada, fiscal y dueña de una casa de antigüedades. Sin embargo, la primera vocación de Adriana fue la filosofía: todavía sigue estudiando esa carrera a distancia, mientras su vida profesional la lleva por otros caminos.

Sus primeros pasos en el teatro los dio en el colegio secundario, después de convencer a sus padres. “Solo me dijeron que fuera despacio, que estudiara teatro mientras iba al cole. Mi madre me aconsejó ir poco a poco. Me fui presentando a castings y estuve un verano en Bielorrusia estudiando interpretación. La premisa era estudiar. ¿Querés una moto? Estudiá. ¿Querés un perro? Infórmate”, contó en una entrevista.

EL SALTO A LA FAMA DE ADRIANA UGARTE Y EL FENÓMENO DE EL TIEMPO ENTRE COSTURAS

Después de varios papeles secundarios, Ugarte saltó a la fama en 2008 con la serie La señora, donde interpretó a la aristócrata Victoria Márquez de la Vega. Tenía apenas 22 años y ya paralizaba a media España con su actuación.

Pero el gran quiebre llegó con El tiempo entre costuras, la serie que la consagró y la hizo conocida a ambos lados del Atlántico. La adaptación de la novela de María Dueñas fue un hito para la televisión española y para su protagonista, que apareció en todas las escenas menos dos. El esfuerzo fue tan grande que Ugarte terminó agotada y pidió una semana de licencia en plena grabación.

“No podía dar más. Me habría gustado estar más desahogada y tener más calma interior para poder hacer piña con mis compañeros. Allí me sentía absorbida y fuera de mí, así que cuando acabó el proyecto seguía con el síndrome de Estocolmo”, confesó.

DE LA MANO DE ALMODÓVAR, ADRIANA UGARTE LLEVÓ UNA CARRERA DE PELÍCULA

El talento de Adriana Ugarte no pasó desapercibido para Pedro Almodóvar, que la eligió para coprotagonizar “Julieta” junto a Emma Suárez en 2016. Ese fue el pico de una carrera cinematográfica que ya suma 16 títulos y que arrancó en 2006 con “Cabeza de perro”, por la que fue candidata al Goya a la mejor actriz revelación.

Amante de la cocina y pianista aficionada, Ugarte es muy reservada con su vida privada, aunque los rumores sobre romances con colegas como Álex González, un técnico de “Palmeras en la nieve” y el humorista David Broncano llenaron páginas de revistas. Hoy, la actriz se declara soltera y sin apuro.

Lejos de los mandatos de belleza hegemónica, Ugarte se muestra auténtica y sin filtros. “Me falta ver placer y disfrute en las redes. Hay miedo a salirse del canon de lo apolíneo. Por eso hay que recordar de vez en cuando que no somos estatuas, que somos personas vivas. Yo nunca voy a tener un cuerpo de pasarela, porque mido 1,66 y ya me encargaré de que no se me marquen demasiado las costillas”, aseguró.

Su regreso a la televisión fue con Hache, donde interpretó a Helena Olaya, una prostituta en la Barcelona de los años 60, en plena irrupción de la heroína. Este personaje la sacó de los dramas de época y la mostró como nunca antes: protagonizando escenas de sexo crudas y perturbadoras junto a Javier Rey, que encarna al mafioso Malpica.

“Fue duro para ambos. Él y yo ahí desnudos, recreando un sexo violento y salvaje. Como yo ya sé que tengo mi pudor, me ayuda pensar en el peso que tiene el otro, que también lo está pasando mal, y en que estamos juntos en esa batalla. Tampoco le doy muchas vueltas, me lo tomo con naturalidad: cuanto antes me pueda quitar la bata y empezar a rodar, mejor”, contó Ugarte sobre el desafío.

En la ficción, Ugarte fue pareja de Gérard Depardieu y deseada por Daniel Auteuil en Enamorado de mi mujer, y protagonizó el thriller Durante la tormenta junto al Chino Darín y Álvaro Morte. Pero más allá de los éxitos y los flashes, Adriana Ugarte sigue apostando a la autenticidad, la pasión y el arte, sin dejarse encasillar ni por la industria ni por los estereotipos.

El tiempo entre costuras

¿DE QUÉ TRATA EL TIEMPO ENTRE COSTURAS?

Narra la historia de Sira Quiroga (Adriana Ugarte), una joven costurera de la capital que ve cómo su vida da un giro completo al tener que salir adelante ella sola en un lugar en principio tan hostil como la ciudad de Tánger, en Marruecos.

Hasta allí llega la joven modista, empujada por el destino hacia un arriesgado compromiso en el que los patrones y las telas de su oficio se convertirán en la fachada de algo mucho más turbio y trascendente.

AMBIENTACIÓN HISTÓRICA DE EL TIEMPO ENTRE COSTURAS

El tiempo entre costuras

El tiempo entre costuras se desarrolla entre los años 1934 y 1945, atravesando momentos clave como la Segunda República Española, la Guerra Civil, la posguerra y el impacto indirecto de la Segunda Guerra Mundial en España. La serie refleja la penuria económica, las tensiones políticas y las alianzas internacionales del franquismo, especialmente su cercanía con la Alemania nazi.

Aunque el eje central es la historia personal de Sira Quiroga, el relato funciona también como un retrato fiel de una Europa convulsionada por los conflictos bélicos y los juegos de poder.

ESCENARIOS Y LOCACIONES DE RODAJE

El tiempo entre costuras

El rodaje se llevó a cabo en tres países:

España : Madrid, Guadalajara y Toledo

Marruecos : Tánger y Tetuán

Portugal: Lisboa, Estoril y Cascais

REPARTO DE EL TIEMPO ENTRE COSTURAS

Adriana Ugarte como Sira Quiroga Martín / Sira Alvarado Quiroga / Arish Agoriuq

Peter Vives como Marcus Logan

Hannah New como Rosalinda Powell Fox

Tristán Ulloa como Juan Luis Beigbeder

Elvira Mínguez como Dolores Quiroga

Filipe Duarte como Manuel Da Silva

