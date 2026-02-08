En mayo de 2006, una imagen recorrió el mundo: una joven argentina en bikini irrumpía en una cumbre internacional en Viena y desplegaba un cartel ambiental frente a más de 60 presidentes.

Evangelina Carrozzo, entonces reina del Carnaval de Gualeguaychú, se convirtió de golpe en símbolo de una protesta pacífica que buscaba visibilizar el rechazo a las pasteras instaladas frente a las costas entrerrianas. A casi dos décadas de aquel momento histórico, su vida tomó un rumbo muy diferente al que muchos imaginaban.

La escena fue tan impactante como efectiva. En medio de un evento diplomático de alto nivel, Evangelina Carrozzo logró que medios de todo el planeta hablaran del conflicto ambiental del Río Uruguay.

Así está hoy Evangelina Carrozzo: de protestar frente a presidentes en bikini a trabajar en una Municipalidad | Créditos: Instagram @evacarrozzo

Su acción combinó creatividad, valentía y una fuerte carga simbólica, transformándola en una figura pública de alcance internacional casi de un día para otro.

Ese salto mediático la llevó directamente al mundo del espectáculo argentino. Durante varios años fue parte de programas de alto rating como Bailando por un Sueño y Patinando por un Sueño, participó en ciclos de entretenimiento y se subió a los escenarios teatrales.

Su presencia era habitual en revistas y eventos, y su nombre quedó asociado tanto al glamour como a aquella protesta que había marcado su debut en la opinión pública.

QUÉ ES DE LA VIDA DE EVANGELINA CARROZZO

Con el tiempo, sin embargo, Evangelina empezó a alejarse de la televisión. Lejos de los flashes, decidió enfocarse en una búsqueda personal más ligada al bienestar y al trabajo social.

Se mudó a la Ciudad de Buenos Aires, finalizó sus estudios y se recibió como counselor, una formación orientada al acompañamiento emocional y a la resolución de conflictos desde una mirada humana y cercana.

Ese giro profesional no implicó abandonar sus raíces. Por el contrario, reforzó su vínculo con Gualeguaychú y con las causas comunitarias. En 2023 dio un paso más al involucrarse en la política local como precandidata a concejal por un espacio vecinal, con eje en temas sociales, ambientales y de participación ciudadana.

Aunque no logró una banca, su postulación mostró una clara vocación de servicio y compromiso con su ciudad.

Hoy, Evangelina Carrozzo ocupa un rol clave en el ámbito municipal como responsable del Área de Adultos Mayores de Gualeguaychú. Desde allí impulsa actividades recreativas, deportivas y culturales para personas mayores de 60 años, con propuestas que van desde colonias de verano hasta talleres de baile y encuentros sociales. Su objetivo es promover una vejez activa, integrada y con fuerte sentido de comunidad.