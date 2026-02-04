Un afortunado ganó el premio más grande que se haya pagado hasta hoy en bingos y casinos del país: 246 millones de pesos. Fue uno de esos momentos donde el ambiente cambia de golpe y la sorpresa se vuelve la protagonista de la noche.

Este hecho histórico ocurrió en Bingo Oasis Pilar, un lugar que ya venía generando mucha expectativa entre sus clientes habituales y los que pasaban a probar suerte. El premio salió en el juego Lion Link, que funciona con un pozo progresivo. Esto significa que el monto va subiendo a medida que la gente juega, alimentando la ilusión de todos, hasta que finalmente alguien se lo lleva. En este caso, la cifra alcanzó un número que nunca se había visto en las salas locales, marcando un antes y un después para el sector.

Hacía varios días que el clima en el lugar estaba bastante movido. El pozo ya había pasado los 172 millones de pesos y la noticia se había corrido rápido, atrayendo a muchos curiosos. Los visitantes preguntaban todo el tiempo cuánto faltaba para que saliera o quién sería el próximo en convertirse en millonario. Al final, la espera terminó este domingo y la noticia del ganador se volvió el tema de conversación obligado en toda la zona.

Otros premios aún disponibles

Aunque este gran premio ya encontró dueño, todavía quedan muchas oportunidades para los que buscan un golpe de suerte. La sala mantiene otros pozos que siguen creciendo todos los días y que también tienen montos muy importantes. Por ejemplo, el juego 88 Fortunes hoy supera los 106 millones de pesos y el Quick Hit Platinum ya pasa los 39 millones. Si sumamos todos los pozos acumulados que hay disponibles en este momento, la cifra total supera los 600 millones de pesos.

No todo es juego, también hay espectáculos

Para completar la experiencia, la agenda de febrero también trae propuestas para los que disfrutan de un buen espectáculo. El miércoles 11 de febrero a las 21 horas se va a presentar el show de Kevin Johansen y Liniers. Es una mezcla de música y dibujos en vivo, con un formato muy cercano y relajado, ideal para pasar una noche distinta. Las entradas se pueden comprar por Passline y tienen un detalle interesante: con la compra, el público recibe 10.000 pesos en créditos para usar en la sala. Es una buena excusa para disfrutar de un artista internacional y, de paso, ver si la suerte sigue de racha.