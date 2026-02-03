Un cruce inesperado en plena temporada de verano tuvo como protagonistas al periodista Gustavo Descalzi y a Martín Palermo en Punta del Este.

El comunicador relató en vivo el incómodo momento que vivió con el ex ídolo de Boca cuando intentó acercarse para realizarle una nota, y no ocultó su sorpresa por la reacción que recibió.

Todo ocurrió durante una salida nocturna del exfutbolista en el principal balneario uruguayo, donde se encuentra disfrutando de sus vacaciones. En el programa “Mitre Live”, Juan Etchegoyen le consultó a Descalzi si era cierto que una reconocida figura del fútbol estaba mostrando cierta resistencia a hablar con la prensa, y la respuesta fue directa.

Según contó el periodista, Palermo atraviesa un presente particular tras quedar sin club luego de su paso por el fútbol brasileño, donde su equipo terminó descendiendo de categoría. En ese contexto, Descalzi percibió una actitud tensa cuando se acercó de manera cordial para proponerle una entrevista.

Tensión entre el periodista Gustavo Descalzi y Martín Palermo: “No sé qué le pasa, siempre…” | Créditos: Captura

TENSIÓN ENTRE DESCALZI Y PALERMO

El cronista explicó que su intención no era incomodarlo ni tocar temas delicados, sino simplemente charlar unos minutos, como suele suceder con figuras públicas durante la cobertura de verano. Sin embargo, la respuesta fue tajante: Palermo le dejó en claro que no quería hablar ni hacer ningún tipo de nota.

Tensión entre el periodista Gustavo Descalzi y Martín Palermo: “No sé qué le pasa, siempre…” | Créditos: IG Palermo

Lejos de tomarlo como una simple negativa, Descalzi confesó que la actitud lo molestó, ya que siempre se maneja con respeto y sin invadir la intimidad de nadie. Para él, el exdelantero es una personalidad interesante, con una carrera que marcó a generaciones de hinchas, y consideró que una charla breve y distendida no representaba ningún problema.

“Lo vi enojado, con cara de pocos amigos, y no entiendo qué le pasa”, expresó Descalzi al aire, dejando en claro su desconcierto. Incluso remarcó que no pensaba preguntarle por el descenso ni por su futuro como técnico, sino hablar de temas livianos, como el descanso o el verano en Uruguay.