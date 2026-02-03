Rawayana desató la locura en Argentina: la banda agotó en apenas 30 minutos su show del 20 de agosto en el Movistar Arena y confirmó una nueva función para el 21 de agosto, ya disponible a la venta.

Ambas presentaciones forman parte de su esperado ¿Dónde es el After? World Tour, donde el grupo presentará su nuevo álbum.

Entradas ya disponibles en movistararena.com.ar, con todos los medios de pago y 3 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa.

RAWAYANA EN ARGENTINA: SEGUNDA FUNCIÓN CONFIRMADA

Rawayana, la banda venezolana ganadora del GRAMMY® y del Latin GRAMMY®, confirmó su regreso a la Argentina

La banda ganadora del GRAMMY® y el Latin GRAMMY® traerá su aclamado disco ¿Dónde es el after? a Buenos Aires con dos noches únicas que prometen vibrar al ritmo de una de las agrupaciones más versátiles y celebradas de la escena latina.

Rawayana continúa su expansión global con una gira que comienza el 17 de abril en Bogotá, recorrerá España, México, Centroamérica y llegará a Sudamérica en agosto con paradas en Perú, Argentina, Chile y Ecuador.

Su primera fecha en Buenos Aires se agotó en tiempo récord, consolidando el fuerte vínculo de la banda con el público argentino y marcando un nuevo hito en su carrera.

ENTRADAS PARA EL SEGUNDO SHOW DE RAWAYANA EN BUENOS AIRES

La nueva fecha del 21 de agosto en el Movistar Arena ya se encuentra disponible a la venta a través de movistararena.com.ar, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 3 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa.

¿DÓNDE ES EL AFTER?: EL ÁLBUM QUE CONQUISTA CHARTS MUNDIALES

El lanzamiento del disco ¿Dónde es el after?, un ambicioso LP de 23 canciones, llega acompañado de exitosas colaboraciones junto a Manuel Turizo, Joaquina, Carín León, Grupo Frontera, J Quiles, Jowell & Randy, entre otros.

Incluye temas como “La Noche Que No Había Uber”, presentado en Gallery Sessions, y “Reyimiller”, que marcó el debut del grupo en COLORS.

El álbum debutó en posiciones destacadas: