El lunes 16 de febrero, en Niceto Club, llega la segunda entrega del Festival Refresco 2026, un evento que reúne a diez artistas en una misma noche.
Tras una primera edición a sala llena, el festival regresa con su formato mensual a dos escenarios y promete una verdadera explosión sonora con bandas legendarias de los 90’ y 00’, junto a proyectos emergentes que renuevan y reivindican sus influencias.
Desde las 20 horas y hasta la madrugada, el Festival Refresco XL ofrecerá bandas en vivo, DJs y ferias, combinando nostalgia, modernidad y una fuerte impronta estética.
Line-up del Festival Refresco 2026
Esta nueva edición presenta un mix de artistas históricos y propuestas actuales:
- Los Brujos – Una de las bandas más influyentes y pioneras del Nuevo Rock Argentino, reconocida por su estilo experimental y teatral que transformó la escena nacional.
- Juana La Loca – Referentes de la Movida Sónica, surgidos a finales de los 80’, con discos icónicos como Electronauta.
- Los Látigos – Exponentes del rock alternativo latinoamericano, famosos por su sonido glam, bailable y provocador.
- San Martín Vampire – Proyecto de culto platense que fusiona electrónica, pop y una estética futurista.
- DDT – Banda de indie rioplatense con letras filosas y un sonido que rescata la esencia del underground.
- Adrián Paoletti – Cantautor respetado dentro de la escena alternativa.
- Bad Boy Orange – DJ noventero referente de la música electrónica local.
- UnoxUno – Dúo de pop experimental con una propuesta fresca y vanguardista.
- Hey Sheriff – Proyecto emergente con proyección en la nueva escena independiente.
- Balvanera – Acto electrónico que suma intensidad y sensibilidad a la noche.
Cuándo y dónde es el Festival Refresco XL
- Fecha: Lunes 16 de febrero
- Horario: Desde las 20 hs hasta las 3 am
- Lugar: Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA)
Entradas Festival Refresco XL
Las entradas para el Festival Refresco 2026 están disponibles a través de Venti.