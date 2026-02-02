El lunes 16 de febrero, en Niceto Club, llega la segunda entrega del Festival Refresco 2026, un evento que reúne a diez artistas en una misma noche.

Tras una primera edición a sala llena, el festival regresa con su formato mensual a dos escenarios y promete una verdadera explosión sonora con bandas legendarias de los 90’ y 00’, junto a proyectos emergentes que renuevan y reivindican sus influencias.

Desde las 20 horas y hasta la madrugada, el Festival Refresco XL ofrecerá bandas en vivo, DJs y ferias, combinando nostalgia, modernidad y una fuerte impronta estética.

Line-up del Festival Refresco 2026

Los Brujos

Juana La Loca

DDT

Balvanera

Los Látigos

Esta nueva edición presenta un mix de artistas históricos y propuestas actuales:

Los Brujos – Una de las bandas más influyentes y pioneras del Nuevo Rock Argentino , reconocida por su estilo experimental y teatral que transformó la escena nacional.

Juana La Loca – Referentes de la Movida Sónica , surgidos a finales de los 80’, con discos icónicos como Electronauta .

Los Látigos – Exponentes del rock alternativo latinoamericano, famosos por su sonido glam, bailable y provocador.

San Martín Vampire – Proyecto de culto platense que fusiona electrónica, pop y una estética futurista.

DDT – Banda de indie rioplatense con letras filosas y un sonido que rescata la esencia del underground.

Adrián Paoletti – Cantautor respetado dentro de la escena alternativa.

Bad Boy Orange – DJ noventero referente de la música electrónica local.

UnoxUno – Dúo de pop experimental con una propuesta fresca y vanguardista.

Hey Sheriff – Proyecto emergente con proyección en la nueva escena independiente.

Balvanera – Acto electrónico que suma intensidad y sensibilidad a la noche.

Cuándo y dónde es el Festival Refresco XL

Fecha: Lunes 16 de febrero

Horario: Desde las 20 hs hasta las 3 am

Lugar: Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA)

Entradas Festival Refresco XL

Las entradas para el Festival Refresco 2026 están disponibles a través de Venti.