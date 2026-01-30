La pizza rellena es un clásico que remite de inmediato a las pizzerías históricas de la calle Corrientes, donde la masa crocante por fuera y el relleno abundante son parte de la identidad gastronómica porteña. No es una pizza más: se arma en capas, se cocina con paciencia y se sirve bien caliente, con el queso fundido como protagonista.

En versión casera, esta receta permite lograr ese mismo espíritu sin necesidad de equipamiento especial. La clave está en trabajar bien la masa, respetar los tiempos de levado y no escatimar en el relleno. El resultado es una pizza firme, sabrosa y con un contraste claro entre la base crocante y el interior bien húmedo.

Ingredientes para la pizza rellena

Para la masa

500 g de harina 0000

300 cc de agua

25 g de levadura fresca

10 g de sal

20 cc de aceite de oliva

Para el relleno

150 g de lomo ahumado

250 g de queso provolone o provoleta

2 cdas de provenzal

Para el topping

150 g de salsa de tomates

250 g de muzzarella

2 cebollas moradas caramelizadas

8 aceitunas negras

Hojas de albahaca fresca

En la parte superior de la pizza rellena se coloca queso, cebolla, aceitunas y perejil para darle más sabor. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para la masa, colocar la harina en forma de corona sobre la mesada o en un bowl grande. En el centro, agregar el agua, la levadura fresca desgranada, el aceite de oliva y la sal. Integrar de a poco y amasar durante unos 10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica. Tapar y dejar reposar durante una hora, hasta que duplique su volumen. Dividir la masa en dos bollos: uno de aproximadamente 300 g y otro de 150 g. Dejar leudar nuevamente durante una hora en un ambiente cálido. En una fuente para pizza, estirar con las manos el bollo más grande, ayudándose con un poco de aceite. Distribuir el lomo ahumado , el queso provolone y espolvorear con provenzal. Estirar el bollo más chico sobre la mesada y cubrir el relleno, sellando bien los bordes. Cubrir con la salsa de tomates, la muzzarella rallada y la cebolla morada caramelizada. Llevar a horno precalentado a 190 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que la base esté bien cocida y el queso gratinado. Al retirar del horno, sumar las aceitunas negras y hojas de albahaca fresca antes de servir.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/